澳洲地標點亮粉紅燈 紀念奧莉薇亞紐頓強

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（中央社雪梨10日綜合外電報導）澳洲雪梨歌劇院今天打上粉紅色燈光，紀念8日在美國去世的歌手和歌舞片「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強（Olivia Newton-John）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伯斯體育場（Optus Stadium）和墨爾本的佛林德茲街車站（Flinders Street Station）等其他澳洲地標昨晚都發出粉紅光芒，以紀念這位出生在英國，但成為澳洲最受歡迎名人之一的表演者。

維多利亞州州長安德魯斯（Dan Andrews）表示，此舉是為了「紀念奧莉薇亞紐頓強，以及她對癌症宣導、研究和治療的巨大貢獻」。

奧莉薇亞紐頓強的照片也被投射在墨爾本市中心的藝術和文化場所聯邦廣場（Fed Square）的一側。

奧莉薇亞紐頓強首次發現罹患乳癌是在1990年代初，2017年乳癌復發。2018年9月她透露再次與癌症奮戰，治療脊椎底部的癌症。

儘管她與癌症抗爭多年，但奧莉薇亞紐頓強仍保持積極態度。

2012年她在墨爾本開設的奧莉薇亞紐頓強癌症健康和研究中心（Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre）網站上寫道：「我相信當你經歷一些困難，甚至是像癌症這樣嚴重的事情時，還是會產生一些正面的影響。」

「每天有愈來愈多人受癌症影響，我相信我們正處於一個迫切需要治癒的世界，我致力於盡我所能提供幫助。」

在她去世後，研究中心發聲明表示，奧莉薇亞紐頓強的「慷慨支持和才能為成千上萬的癌症患者帶來希望，並改變他們的生活」。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110810