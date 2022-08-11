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Disney+無廣告方案變貴了 美國地區12月起漲38%

2022/8/11 15:00（8/11 15:21 更新）
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迪士尼公司宣布將於12月調漲Disney+串流服務無廣告方案的月租費。（圖取自Unsplash圖庫）
迪士尼公司宣布將於12月調漲Disney+串流服務無廣告方案的月租費。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社紐約10日綜合外電報導）隨著訂戶數增多，迪士尼公司（Walt Disney Co.）今天宣布，將於12月調漲Disney+串流服務無廣告方案的月租費。

美聯社報導，迪士尼公司12月將改以調漲後的新價格收費，目前Disney+基本方案月租為7.99美元，12月起這個方案將播放廣告，若不想看廣告則須升級至10.99美元方案，相當於漲價37.5%，年繳費用則為109.99美元。

迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）表示：「我們預期廣告方案會很受歡迎，也預期還是有很多人不想看廣告。」

對手Netflix在美國最受歡迎的方案為月費15.5美元，最高級方案為20美元，為了補貼原創節目成本，先前已調漲數次。

迪士尼與Netflix授權結束後，把旗下電視節目與經典電影從Netflix下架，因此原創節目對Netflix更顯重要。

迪士尼表示，4月至6月財報季度的Disney+訂戶數增加了1440萬人。共計迪士尼旗下所有串流服務，包括Hulu以及ESPN+，總訂戶數來到約2.21億，與Netflix的串流之戰稍稍領先。

Netflix截至6月底有2.207億訂戶，前1季流失近100萬訂戶。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110811

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