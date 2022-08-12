曾允凡承接蔣篤慧配音蠟筆小新 稱像極限體能營

（中央社記者王心妤台北12日電）動畫片「蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳」熱映，曾允凡作為第3代蠟筆小新，笑稱每次錄音都像參加極限體能營。當初從已故配音員蔣篤慧手上接下擔子，也期許自己能夠好好努力。

日本動漫「蠟筆小新」走過30年，最新動畫電影「蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳」，重現小新在原著的出生畫面並化身忍者，展開一場身世追尋之旅。台灣由于正昇獻聲爸爸野原廣志，曾允凡飾演野原新之助，林凱羚則是神秘忍者媽媽千代女，三人接受中央社記者專訪揭開配音員神秘面紗。

于正昇表示，動畫片從翻譯到配音完成大約有2個星期能準備，以這次為例，這次配音約在3天內完成。因為「蠟筆小新」是日本原創作品，聲音也是經過整個團隊精密設計，以此類作品而言，台灣配音員會以貼近原作為主，但到了台灣需要再「轉譯」，加上人力不像日本多，有時會加上一些在地用語或特色，或是根據配角角色的形象，做出聲音改變。

曾允凡跟在蔣篤慧身邊學習配音多年，蔣篤慧養病休養時，她接下「進擊的巨人」女主角米卡莎後，曾傳訊息給蔣篤慧，提到「我是以她作為目標的。當時她身體不適，會透過訊息關心，有跟她提過會暫時承接角色。我認為自己該做好，也慶幸來得及跟她說。」蔣篤慧收到訊息後，也以熊貓抱著愛心的貼圖回應。

曾允凡作為第3代小新，她表示，「我自己也是看小新長大的，要承接角色會有壓力，起碼不能跟上一位老師差太遠。」因為蠟筆小新調性輕鬆，曾允凡發現自己只要有壓力，聲音就傳遞不出快樂，「小新是很吃體力的角色，要大哭大笑還有很大動作。」曾允凡笑說：「吃飽睡飽很重要，錄音小新前一晚我會早睡，隔天再吃飽，當作參加極限體能營。」

林凱羚此次為千代女配音，她笑說，因為角色跟本人個性相似，也擅長比較搞怪的角色，但千代女還會多了溫暖，因此掌握台詞後要演出並不是太困難。被問到中文配音常與日本配音比較，林凱羚表示，雖然中文和日文不同，但在清楚咬字的前提下，能加入一些中文特色，或是一些台灣時事。

林凱羚過去曾白天是新聞播報員，晚上則是配音員。她不諱言兩個職業非常不同，新聞注重清晰邏輯，配音不同角色卻要有不同特色，當時的新聞播報的確是個扎實訓練。她笑稱，就像配音時也會有新聞播報的橋段，「只要抓到訣竅，就能游刃有餘。」

談到中文配音常被認為比日文配音差，于正昇表示，許多角色是日本原創，整個團隊會為故事找出最適合的呈現方式，但中文配音像是事後加工，先天條件就被牽制，加上台灣配音團隊人數不像日本那麼多，以這次動畫版為例，除了曾允凡一人配音小新，其他人都還有額外的角色要配音，「日本或許能找30人配音，但我們可能5、6個人錄音30個角色。我認為這樣比較，對台灣配音老師有點不公平。」

于正昇認為，若有建議都會虛心接受，但或許能換個方向思考，看看中文配音員是否有讓每個角色都達到一定的標準，也能盡量用欣賞的角度觀影。

「蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳」全台上映中。（編輯：陳政偉）1110812