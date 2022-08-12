瘦子升格當爸攻蛋開個唱 讚女性懷孕偉大又勇敢

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（中央社記者王心妤台北12日電）饒舌團體頑童MJ116成員瘦子今天晚上在台北小巨蛋舉辦「地囚人」個人演唱會。瘦子談到太太懷孕時表示，「女人是非常偉大、有智慧、又勇敢的生物。」也透露已經戒掉20年菸癮。

頑童MJ116 2018年宣布單飛不解散，成員瘦子2020年推出個人首張專輯「Outta Body靈魂出竅」入圍第32屆金曲獎最佳華語男歌手獎。瘦子今晚起將連續3晚在台北小巨蛋開唱，並耗資新台幣6600萬元的製作費，配合主題打造出太空科技感。

演唱會由Way Up揭開序幕，接著演唱「達文西」、「祖先」、CHANGE。瘦子表示，「我今晚有1萬5000個字要唱，你們可以幫我嗎？我會百分百回饋給你們。」

瘦子5月底宣布太太懷孕，今晚也在台上表示，近日見證了女性懷孕的過程，「我更了解女人是非常偉大、有智慧又勇敢的生物，比我們這些男生強太多了。如果有男生演唱會帶女伴來的話，我建議你們對旁邊的人說話放尊重一點，要欣賞她的美。」

瘦子說，過去分享跳繩或是斷食，總是有人會模仿，「我最近做了一個挑戰，我戒菸了。我抽了20年的菸，但我戒掉了。」台下歌迷也對這段勵志發言鼓掌。（編輯：張芷瑄）1110812