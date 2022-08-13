安海契53歲人生謝幕 長子：盼媽媽探索永恆自由

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）好萊塢女星安海契（Anne Heche）一週前在美國洛杉磯駕車衝撞民宅受重傷送醫，家屬今天表示，安海契已推定死亡。她的長子發表聲明，希望母親脫離痛苦，探索永恆的自由。

53歲的安海契5日駕車在洛杉磯馬爾維斯塔（Mar Vista）社區高速衝撞一棟2層樓住宅，車輛當場起火燃燒，安海契全身嚴重灼傷，且因腦部嚴重受損，在醫院一直處於昏迷狀態。

名人八卦網站TMZ引述不具名警方知情人士說法報導，安海契體內曾驗出古柯鹼和芬太尼（fentanyl），後者在臨床情況下有時會被用來作為止痛劑。

家屬發言人貝爾德（Holly Baird）告訴法新社，安海契已喪失所有腦部功能，「根據加州法律已推定死亡（legally dead）」，不過她的心臟仍在跳動，因為院方正在評估器官捐贈事宜，家屬用維生設備維持她的生命。

家屬在聯合聲明中說：「今天我們失去一道明亮的光芒、親切且最喜樂的靈魂，一位慈愛的母親，和一位忠實的朋友。」

「我們將深深懷念安海契，但她會透過美好的兒子們、她的代表作品，和她熱情的倡議，繼續生活在人間。」

「她始終勇於堅持自己理念、勇於散播愛與接納，將持續帶來恆久影響。」

安海契自1990年代以來演出多部電影，包括「六天七夜」（Six Days, Seven Nights）、「1999驚魂記」（Psycho）、「驚天爆」（Donnie Brasco）和「是誰搞的鬼」（I Know What You Did Last Summer）。

她在肥皂劇「另一個世界」（Another World，暫譯）的角色也廣為人知，並因此於1991年拿下一座「日間時段艾美獎」（Daytime Emmy Award）。

她曾於2004年憑藉在百老匯舞台劇「20世紀」（Twentieth Century）的表演獲東尼獎（Tony Awards）提名。

安海契在1990年代曾以女同志身分，與知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）高調談戀愛，兩人後於2000年分道揚鑣。

她與前夫拉夫頓（Coleman Laffoon）育有一子，兒子霍默（Homer）於2002年誕生，兩人分居後，安海契與合作男星詹姆士塔珀（James Tupper）假戲真做，各自與另一半離異後同居，2009年生了一個兒子阿特拉斯（Atlas），交往10年後於2018年分手。

霍默今天在另一份聲明中表示：「我的弟弟阿特拉斯和我失去了我們的媽媽。」

他寫道：「希望媽媽能脫離痛苦，開始探索我所想像的、她的永恆自由。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110813