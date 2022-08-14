瘦子因疫情盼用歌曲傳遞溫暖 預告將登高雄巨蛋

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歌手瘦子E.SO連續3天在台北小巨蛋舉辦「地囚人」演唱會，瘦子14日宣布11月將到高雄巨蛋開唱。（本色音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月14日

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（中央社記者王心妤台北14日電）頑童MJ116成員瘦子連3天在台北小巨蛋舉辦「地囚人」演唱會，今晚宣布11月將到高雄巨蛋開唱。瘦子說，因COVID-19疫情理解人類渺小，希望能更珍惜一切，用歌曲給予大家溫暖。

瘦子表示，一開始決定要辦個人演唱會，就提出要讓頑童的歌曲成為演唱會一部分，因此特邀大淵（MUTA）跟小春（Kenzy）擔任嘉賓。

大淵說，為了當嘉賓，從半年前就開始訓練體能，希望讓肺活量好一點。

小春指出，去美國前就開始練身體了，希望用最好的狀態站上舞台，連在頑童演唱會都沒有這麼緊張，「這次反而比較緊張。」

瘦子在演唱會特別錄製口白表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情理解人類的渺小，所以更該珍惜所愛的，就像他也會珍惜在台上聽到歌迷尖叫聲。

他說，「如果能為你們做些什麼，寫一首歌，有一點好聽，為這個時代每一個辛苦的人帶來一些信心，一些溫暖，就像太陽一樣。」

瘦子昨晚發文表示，昨天許多人都說他喉嚨唱到啞了，「其實我第一天唱完的時候也是啞的，第2天也是全力唱到啞，才對得起你們給我的熱情。第3天最終戰，我壓根沒有要留著一個好嗓子走下台，陪我一起炸掉這個小蛋蛋吧！」

被問到演唱會後最想做什麼事，瘦子說，希望能大吃大喝，這幾天也沒有不吃不喝，「可能是緊繃所以吃不太下。」

瘦子將於11月19日、11月20日在高雄巨蛋舉辦「地囚人」演唱會。（編輯：戴光育）1110814