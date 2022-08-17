朱芯儀乳癌術後首露面 鼓勵病友接受正規治療

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藝人朱芯儀去年診斷出罹患乳癌，今年5月接受切除手術，17日首度露面受訪，她坦言治療過程很痛苦、狼狽，但現在願意站出來分享經歷，也是想鼓勵病友接受正規治療，千萬別因害怕副作用而不去面對。中央社記者葉冠吟攝 111年8月17日

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）藝人朱芯儀去年診斷罹患乳癌，今年5月接受切除手術後，今天首度露面，氣色精神都很好。朱芯儀強調，罹癌並不罕見，病友千萬別因害怕副作用而不接受正規治療，一切都有機會。

朱芯儀去年發覺自己罹患乳癌2到3期且轉移淋巴，在接受6次化療後，也進行右側乳房切除手術。歷經2個多月修復期後，今天她在「女人我最大」節目通告前接受媒體採訪，大方分享開刀後的心路歷程。

朱芯儀說，原本她以為手術後還得繼續化療，沒想到回診時，平時話不多的醫生竟對她說「恭喜」2字，指出體內只剩下原位癌，讓她頓時看到很多希望。接下來不需化療，但還是得完成剩下12次的標靶藥物，預計得打到明年3月。

朱芯儀坦言治療過程痛苦、狼狽，尤其面對化療產生的副作用如掉髮、水腫、脹氣，曾讓她感到絕望。但現在願意站出來講述罹癌經歷，也是想鼓勵病友接受正規治療，千萬不要因害怕副作用而不去面對，「一開始一定會被嚇到，但早發現治療的存活率非常高，我都熬過去了，你們一定也可以，發現任何異狀也要快快檢查」。

朱芯儀更分享先前到病友協會時，聽到的一段話：「癌症4期都不一定是末期，除非醫生說用過所有藥都沒效，有藥可以打、可以做，都有活下去的機會」。

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自今年3月公開病情後，朱芯儀常收到病友的鼓勵，告訴她親人治療後，超過10多年至今狀況都很好，也遇到很多病友塞小紙條給她，還有爺爺向她道謝說：「妳很棒，謝謝妳救了我太太」，讓朱芯儀感動直呼，罹癌並不是罕見，感覺自己真的發揮公眾人物的影響力，做對了一件事。

最後朱芯儀再次感謝家人的照顧，付出很大的體力、精神照顧自己，也不把自己當成病人看待，未來也會視身體狀況接工作，也再次強調，自己因很多人的鼓勵獲得力量，對身邊的病友，也不要吝嗇鼓勵。（編輯：張芷瑄）1110817