艾成父母晚間將抵台 臉書粉專重啟播創作歌追憶

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）藝人艾成昨天墜樓身亡，享年40歲，震驚演藝圈。經紀公司鳳凰藝能今天表示，艾成的父母今天晚間將抵台，也會重啟艾成的臉書粉絲專頁，每天發布其創作歌曲，為粉絲歌唱、追憶。

艾成與妻子王瞳所屬的鳳凰藝能今天下午發布消息，表示艾成的家人在各方協助下，將於今晚抵台，基於防疫規定，直接由防疫專車接往防疫旅館，居家檢疫3天。

由於許多粉絲表達想和艾成說說話，鳳凰藝能表示，將重開「艾成的異想世界」粉絲專頁，接下來每天會播送艾成一首心愛的創作歌曲，「讓喜歡唱歌的艾成，天天為粉絲們歌唱！歡迎粉絲、好友們前來粉專欣賞歌曲，留下想對艾成說的話語。」

而王瞳本來正參與拍攝的台馬合作新偶像劇「決勝的揮拍」，劇組也將調整劇本，暫停她目前的拍攝工作，待艾成的治喪事宜告一段落，再行補拍。

鳳凰藝能表示，「請大家能體諒家屬的心情，讓家屬在安靜的時空療傷止痛，深深致上感恩。」由於艾成是基督徒，治喪將採追思禮拜，日期確定後會公布。（編輯：張芷瑄）1110818