孫翠鳳指憂鬱症像心裡感冒 鼓勵接受自己缺陷美

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）明華園當家台柱孫翠鳳今天與女兒陳昭婷以母女合體方式，出席記者會活動。孫翠鳳談到曾罹患憂鬱症的經歷，她說，憂鬱症像「心裡感冒」，克服的方法，就是接受自己的缺陷美。

總給人神采奕奕、精神飽滿的孫翠鳳在公元2000年就發現自己罹患憂鬱症，她透過正規醫療找到身心平衡，甚至當起擔任代言人四處演講，以親身經歷告訴有憂鬱症傾向者，要正視問題、尋找助力並解決問題。

今天接受媒體訪問時，再談起克服憂鬱症心路，孫翠鳳坦然分享，「接受自己的缺陷美很重要，沒有人生來就是完美的」，她過去就是因過度完美主義，不放過自己、沒有紓壓方式，且不斷否定自己，造成憂鬱症及自律神經失調。

孫翠鳳指出，早在20多年前世界衛生組織就曾宣布，憂鬱症是21世紀威脅人類健康的文明流行病。

她更以「心裡感冒」形容憂鬱症，並分享醫生曾告訴她的一段話「人隨時都會感冒，要把這個症狀當作心理層次的感冒。吃藥休息，感冒就會好了，自律神經失調也是一樣，並不可怕，讓醫生幫你調理，該服藥就服藥，該改變思考就嘗試」。

她笑說，「接受缺陷美就是要正面思考，不能一直想著達不到的部分」。

記者追問，憂鬱情緒是否無法根除，是否時不時還是會出現。對此，孫翠鳳指出，她早與主治醫師變成好朋友，也會多找朋友聊聊天。

她表示，以前總習慣悶在心裡，「現在知道要講出來，把負面垃圾講一講，跟老朋友、醫師聊一聊」，更透露愛看心靈雞湯書籍，從別人辛苦的故事裡反思，其實自己沒那麼可憐。（編輯：戴光育）1110818