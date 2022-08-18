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法醫：吸入性損傷及灼傷 造成安海契意外死亡

2022/8/18 18:44
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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國女星安海契（Anne Heche）日前車禍重傷，搶救後因腦死不治，享年53歲。根據今天公布的法醫解剖鑑定報告，她的死因是吸入性損傷以及熱灼傷，最終判定為意外死亡。

美聯社報導，根據洛杉磯郡法醫檢驗部門（Los Angeles County Medical Examiner-Coroner），安海契還因「鈍性創傷」導致胸骨骨折。曾奪艾美獎的安海契14日在燒傷中心被移除維生裝置。

8月5日，她在洛杉磯駕車失控先撞上停車場，然後再撞及附近民宅，造成汽車和住宅起火，安海契傷勢嚴重。

上週她的家人和朋友發聲明表示，安海契因缺氧而遭受「嚴重的缺氧性腦損傷」。後來她被判定腦死，僅能用維生醫療系統維持生命，等待器官捐贈檢查。

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調查這起車禍的警方表示，安海契的血液樣本檢測出麻醉藥物反應。警方在她被判定腦死後結束調查。法醫將她的死亡日期登記為8月11日。

安海契在1980年代末期的肥皂劇「另一個世界」（Another World，暫譯）中嶄露頭角，之後在1990年代末期成為好萊塢最炙手可熱的明星之一。她是雜誌封面和高成本電影的常客，曾與強尼戴普（Johnny Depp）和哈里遜福特（Harrison Ford）等演員搭檔。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110818

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