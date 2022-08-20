世界民族電影節 紀錄片夢迴西藏揭達賴喇嘛流亡路

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（中央社記者王心妤台北20日電）世界民族電影節9月將登場，由蒙古片「愛是一本書」開幕，也將放映第14世達賴喇嘛流亡過程「夢迴西藏：軍官與達賴喇嘛」紀錄片及台灣女婿巴沃邱寧多傑掌鏡的「嘿嗎嘿嗎」。

文化部蒙藏文化中心主辦的世界民族電影節，今年將播映17部電影，並分為「名門望族－民族大觀」、「新心相印－印太亞洲」、「大敵當前－世界局勢」及「薪火燎原－民族新勢力」等4大主題片單。

承辦單位海鵬影業表示，開幕片「愛是一本書」是蒙古獨立電影導演甘奧其爾恩貝什（Gan-Ochir Enebish）首部劇情長片，改編蒙古作家巴森（Naminchimed Baasan）的著作「男孩與書」。

全片藉由一對蒙古年輕人的成長與愛情，看見蒙古1990年和平革命後，面臨文化與教育的轉變。「愛是一本書」不依賴草原與戈壁風光，聚焦蒙古社會，帶領觀眾重新審視知識與文化的價值與真摯的情感。

紀錄片「夢迴西藏：軍官與達賴喇嘛」揭露第14世達賴喇嘛出走西藏及流亡印度期間的事件。全片改編自英國作家拉妮辛格（Rani Singh）的著作「軍官與尊者」。片中也拍下達賴喇嘛親口談到已故印度軍官哈曼德辛格（Har Mander Singh）之間的故事。

「夢迴西藏」片中運用藏人動畫藝術、西藏書法、藏傳佛教音樂及珍貴的歷史照片推展故事，並由「唐頓莊園」英國男星休博內威利（Hugh Bonneville）獻聲講述。

另外還有泰雅族電影「只要我長大」、客語片「一八九五」，以及「不丹是教室」的台灣女婿導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）所掌鏡攝影，一窺喜馬拉雅山祕密森林儀式的尼泊爾電影「嘿嗎嘿嗎」。

2022世界民族電影節將於9月16日至25日在台北、新北、台中、高雄4地同步開展。（編輯：陳政偉）1110820