慶印度獨立75週年 駐台代表處辦週五印度電影節

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印度週五午後電影節開幕式，邀請「用電影說印度」一書作者黃偉雯（瑪杜莎）介紹印度電影的魅力。（印度台北協會提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年8月23日

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）為歡慶印度獨立滿75週年，印度台北協會特別舉辦「印度週五午後電影節」，至9月23日為止，每週五將在協會內放映印度經典電影，本週五預定播映的是名片「三個傻瓜」。

印度台北協會向中央社指出，印度是全球電影產量最多的國家，每年上映超過1500部電影，印度電影享譽國際不光是因為數量多，品質也深受國際肯定，例如上週五放映的活動開幕片「美味情書」，囊括印度和國際電影獎項共19項大獎。

印度台北協會表示，本週五將播出的「三個傻瓜」是全球最知名的印度電影之一，在世界各地票房都創下紀錄。9月2日將播出的「救救菜英文」則是繼「三個傻瓜」後，在台灣最賣座的印度電影。

印度台北協會表示，協會特選播映在印度超人氣好評強片，上週五協會舉行電影節開幕式，另邀請「用電影說印度」一書作者黃偉雯（瑪杜莎）介紹印度電影的魅力，活動吸引許多台灣和印度民眾熱情參與。

印度台北協會表示，「三個傻瓜」主角阿米爾罕（Aamir Khan）被時代雜誌譽為「印度的良心」，除了是知名演員外，阿米爾罕也是極富盛名的電影導演和製作人。

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印度台北協會指出，9月16日將播出電影「心中的小星星」，9月23日將播出電影「榮耀之役」，兩片也都是由阿米爾罕執導兼主演，前者獲2008年印度電影觀眾獎最佳影片獎，及印度國家電影獎最佳家庭電影獎；後者則是印度史上第一部入圍奧斯卡最佳外語片的電影。

印度台北協會表示，8月26日至9月23日間，接連播映印度電影包括：「三個傻瓜」、「救救菜英文」、「心中的小星星」和「榮耀之役」。席次有限，請有興趣的民眾預先報名參加（報名表單：https://forms.gle/kU1Qj4AVoX93i13p8），可複選看多場電影，但每個電子郵件僅供一位報名。（編輯：翟思嘉）1110823