權力遊戲前傳龍之家族觀眾近千萬 破HBO首播紀錄

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（中央社巴黎22日綜合外電報導）華納媒體（WarnerMedia）表示，美國有近1000萬名觀眾收看期待已久的「冰與火之歌：權力遊戲」前傳「龍之家族」第一集，創下HBO最成功的影集首播收視紀錄。

法新社報導，「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）是部中世紀奇幻史詩影集，引人入勝的劇情，吸引全球大量觀眾，並奪下無數獎項，但2019年結局播出後卻受到粉絲和劇評人的批評。

「龍之家族」（House of the Dragon）根據「權力遊戲」原作者喬治R.R.馬丁（George R.R. Martin）所著的奇幻小說「冰與火之歌前傳：血火同源」（Fire & Blood）改編，故事背景設定在「權力遊戲」之前200年，描述龍母所屬的「龍族」坦格利安（Targaryen）家族王朝崛起的故事。

擁有HBO的華納媒體今晚在聲明中表示，「龍之家族」於21日晚間首播，在美國各地透過HBO平台吸引998萬觀眾收看，成為「HBO史上新原創影集觀眾人數最多的一次」。

這家美國娛樂巨擘表示，這也是其串流平台HBO Max在美國、拉丁美洲以及歐洲、中東和非洲推出「最大的影集首播」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110823