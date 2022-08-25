喜劇演員挑戰地獄哏界線 公視探討身障者相處之道

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澳洲公視紀錄片「禁忌不禁忌」（Taboo）闡述喜劇演員哈雷布林（Harley Breen）（右）與4名身障朋友一起度假，在他們逐漸熟悉後，相互聊起彼此的生命故事，還拚命討論大眾不敢觸碰的身障者禁忌話題。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月25日

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）公視主題之夜SHOW企圖探討與身障者的相處之道，將播出澳洲紀錄片「禁忌不禁忌」，呈現喜劇演員布林挑戰身障者地獄哏的道德界線，布林強調並無冒犯，而是希望和身障者一起笑。

「禁忌不禁忌」（Taboo）闡述澳洲喜劇演員哈雷布林（Harley Breen）與4名身障朋友一起度假，在他們逐漸熟悉後，相互聊起彼此的生命故事，還拚命討論大眾不敢觸碰的身障者禁忌話題。

幾週後，布林用從中獲得的靈感與素材創作以演出脫口秀，並在這4名身障朋友和他們的家人、朋友面前表演，他表示：「我的目標不是把身障者當成笑話對象，而是希望跟身障者們一起笑。」在「公視主題之夜SHOW」映後論壇中，布林更越洋連線分享這場表演是「想說出身障者的故事」。

布林坦言，紀錄片播出前在社群上有非常多討論與臆測，但播出後，觀眾能理解到並沒有不尊重身障者片段，他也從這段過程中，體認到一般人和身障者都是一樣的，都只是在經歷人生，「本片的價值就是讓大家看到笑話背後的脈絡，能多關注身障者需求與被誤解的地方。」

紀錄片中，因玩彈跳床發生意外而癱瘓的傑森就曾說：「如果你不對我們開玩笑，我們就會被視而不見」，而因車禍造成下半身癱瘓、YouTuber「椅人」Leo在映後論壇則分享：「這部片很有趣，感覺主持人還可以多開一些身障者的玩笑，輪椅族沒有大眾想的那麼玻璃」。

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提及影片中身障朋友們最討厭被別人形容為「沒用的人」，Leo表示，「其實坐輪椅跟高矮胖瘦及膚色一樣，都只是一種差異。」肢障者劉文玲也提及自己遇到最大的誤解，就是「你今天會變成這樣子，就是你的祖先有做壞事，不然怎麼會生出一個殘障者呢？」讓現場來賓心有戚戚焉，劉文玲直言遇到無理的情況太多，後來也懶得解釋了。

至於喜劇演員拿身障者開玩笑、大玩地獄哏，國家人權委員會委員王榮璋認為，專業工作者要有把握演出內容對聽者來講是個玩笑、無意圖冒犯他人，「純粹只是個表演是最重要的，這也是其專業的顯現」，和身障者開玩笑的行為與程度，取決於「彼此間的信任關係」。本集節目將於26日晚上10時在公視頻道首播，並上架公視+。（編輯：張芷瑄）1110825

公共論壇節目「公視主題之夜SHOW」探討與身障者的相處之道，將播出澳洲紀錄片「禁忌不禁忌」，邀請國家人權委員會副主委王榮璋（左起）、喜劇演員黃豪平、輪椅女孩雪莉、YouTuber「椅人」Leo參與討論。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月25日