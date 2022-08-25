更多編輯台推薦新聞：
周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳
運動

周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方
生活

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛
產經

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
金曲獎
新聞專題
金曲獎18/83
首頁 / 娛樂

舞思愛開唱當豐年祭 全家出動加送拿莫伊漾簽名球

2022/8/25 17:17（8/25 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
阿美族歌手舞思愛（左）日前舉辦個人首場演唱會，把豐年祭搬上舞台，不只重現部落送禮紅布條儀式，她的家人也特別準備禮物送給歌迷，讓粉絲直呼驚喜。（愛玩音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月25日
阿美族歌手舞思愛（左）日前舉辦個人首場演唱會，把豐年祭搬上舞台，不只重現部落送禮紅布條儀式，她的家人也特別準備禮物送給歌迷，讓粉絲直呼驚喜。（愛玩音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北25日電）阿美族歌手舞思愛上週日舉辦個人首場演唱會，把豐年祭搬上舞台，不只重現部落送禮紅布條儀式，她的家人也準備禮物送給歌迷，原來是在味全龍打球的弟弟拿莫．伊漾的簽名球。

舞思愛今年以首張創作專輯「那葡萄樹上的女孩」角逐金曲獎最佳原住民歌手獎。這次舉辦演唱會，為了讓歌迷賓至如歸，特別準備部落會使用的生活物品，像是肥皂、臉盆，以國農鮮奶加保利達加津津蘆筍汁的特調飲料當作小禮物，讓歌迷直呼驚喜。

為了此次演唱會，舞思愛家人也全部出動，爸爸、媽媽準備各種禮物送給幸運歌迷，丈夫擔任舞台總監，大弟嘎造．伊漾則是擔任和聲。舞思愛丈夫笑稱為了讓她的演唱會更精彩，根本當成婚禮在辦，讓舞思愛感動說：「我的眼淚真的非常忙碌。」（編輯：屈享平）1110825

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
韋禮安備戰9月攻蛋 自揭視力差到誤把洗面乳當牙膏