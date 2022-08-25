舞思愛開唱當豐年祭 全家出動加送拿莫伊漾簽名球

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阿美族歌手舞思愛（左）日前舉辦個人首場演唱會，把豐年祭搬上舞台，不只重現部落送禮紅布條儀式，她的家人也特別準備禮物送給歌迷，讓粉絲直呼驚喜。（愛玩音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月25日

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（中央社記者王心妤台北25日電）阿美族歌手舞思愛上週日舉辦個人首場演唱會，把豐年祭搬上舞台，不只重現部落送禮紅布條儀式，她的家人也準備禮物送給歌迷，原來是在味全龍打球的弟弟拿莫．伊漾的簽名球。

舞思愛今年以首張創作專輯「那葡萄樹上的女孩」角逐金曲獎最佳原住民歌手獎。這次舉辦演唱會，為了讓歌迷賓至如歸，特別準備部落會使用的生活物品，像是肥皂、臉盆，以國農鮮奶加保利達加津津蘆筍汁的特調飲料當作小禮物，讓歌迷直呼驚喜。

為了此次演唱會，舞思愛家人也全部出動，爸爸、媽媽準備各種禮物送給幸運歌迷，丈夫擔任舞台總監，大弟嘎造．伊漾則是擔任和聲。舞思愛丈夫笑稱為了讓她的演唱會更精彩，根本當成婚禮在辦，讓舞思愛感動說：「我的眼淚真的非常忙碌。」（編輯：屈享平）1110825