香川照之坦承性騷酒店小姐聲明致歉 新劇是否換角引關注

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）在高收視率的日劇「半澤直樹」中飾演「大和田曉」的男星香川照之日前被雜誌爆料2019年涉嫌性騷擾一名銀座酒店小姐，今天他透過所屬經紀公司發聲明致歉。

56歲的香川照之也是日本傳統歌舞伎演員，日前有週刊雜誌爆料他於2019年7月對一名東京銀座的酒店小姐做出「性加害」的行徑，導致該女罹患 創傷後壓力症候群 創傷後壓力症候群小百科 創傷後壓力症候群簡稱PTSD（Post-traumatic stress disorder），是經歷過情感、戰爭、交通事故等創傷事件後產生的精神疾病，深度的心理治療可以控制、改善和治療病情。 主要症狀包括作惡夢、性格大變、情感解離、麻木感（情感上的禁慾或疏離感）、失眠、逃避會引發創傷回憶的事物、易怒、過度警覺、失憶和易受驚嚇。 發病時間可能會延遲數年甚至數十年，延遲發病的PTSD也可能在另一個壓力事件下浮出檯面。 對PTSD的相關文字記載最早可追溯至古希臘時代。正式名稱於1970年代開始被使用，命名由來主要受越戰後美國退伍軍人相關診斷影響。 兩次世界大戰使學界增加對PTSD的研究，期間此疾病有許多不同稱呼，包括「彈震症」（shell shock）及「戰爭性神經官能症」（combat neurosis）。 若身邊有剛經歷重大壓力的親友，因為過於害怕恐懼，產生許多情感麻木、迴避行為，可以陪伴他接受心理專業人員協助。 資料來源：衛福部、維基百科 看更多 關閉 （PTSD）。

日本「週刊新潮」雜誌日前報導，香川2019年7月在銀座酒店摸酒店小姐胸部、強吻對方，還脫掉對方胸罩。這名小姐2020年5月以不滿酒店媽媽桑沒幫忙阻止香川的行為為由，提告媽媽桑並求償，但去年撤告。

對於這起性騷擾疑雲，香川所屬的經紀公司LOTUS ROOTS今天發聲明表示，香川本人行為不檢點，導致該名女性感到不愉快，確有其事。

聲明還寫道，香川本人對於被指責的事深切反省，現在也引以為戒。聲明指出，香川本人已向對方表達深切的反省與歉意，請求對方諒解與寬恕。透過聲明的方式說明，也是獲得對方的同意才發訊的。

有關週刊雜誌所報導的酒店小姐的提告內容，香川所屬的經紀公司在聲明中寫道：「香川並非被提告的對象，且官司已撤告，最重要的是要尊重對方的心情，所以對此事不便做回應。」

聲明還表示，一切都是香川缺乏德行所造成的，這次的報導再度造成對方的不愉快，令人感到悔恨至極。造成各位極大的困擾，深感抱歉。

香川目前在朝日電視台日劇「六本木Class」中飾演男主角竹內涼真的死對頭，是惡霸的角色。這部日劇是改編自韓劇「梨泰院Class」。香川也將參與演出山崎賢人主演的新劇「原子之子」，預計10月開播，是否會遭換角，備受關注。

喜愛昆蟲的香川照之，也演出日本放送協會（NHK）教育電視台的昆蟲教育節目。他也演出許多電視廣告，包括三得利、合利他命製藥廠等。目前也在資訊節目「THE TIME」（TBS電視台）擔任週五的主持人，據悉明天（26日）他可能在節目上致歉。（編輯：黃自強）1110825