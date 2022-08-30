日本女歌手中森明菜成立新事務所 宣告復出

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（中央社東京30日綜合外電報導）曾紅極一時的日本女歌手中森明菜沉寂多年，今天突然開通推特帳號並宣布成立新個人事務所，預告展開活動。

現年57歲的中森明菜曾有21支單曲與連續13張唱片專輯登上日本公信榜第一名，是1980年代日本專輯銷量最高的偶像歌手之一。

她在2010年因為罹患帶狀皰疹宣布暫停演藝事業，曾被目睹在夏威夷養病，2014年短暫復出，於2017年後又逐漸淡出大眾視線。

中森明菜今天在推特發文，感謝近年來各界對她的關心。她表示，2022年是她出道第40年，儘管她身體仍未完全康復但近年來已有好轉，為了慶祝出道40週年，她決定重新展開活動。

中森明菜並宣布開設個人事務所HZ VILLAGE。

日本媒體報導，隨著中森明菜宣告復出，她參加日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽的可能性也隨著提高。業內人士表示，距離紅白還有4個月，「如果她在這期間逐步調整狀態，我認為可能性相當高」。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110830