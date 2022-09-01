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楊凡跨國打造動畫片「繼園臺七號」 9/23起登場

2022/9/1 13:52
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（中央社記者王心妤台北1日電）導演楊凡的「芳華虛度」影展23日起在威秀影城與影視聽中心舉辦，其中包含楊凡首部動畫長片「繼園臺七號」，是與「夜車」動畫導演謝文明合作，曾摘威尼斯影展最佳劇本獎。

楊凡擔任「繼園臺七號」總導演，他透過台灣片商表示，這部作品是獻給敬仰的名畫家的作品，「我拍攝人像與廣告最盛時期，賺的錢都沒有亂花，而是去買一些名畫真跡，當我要拍電影的時候，就把這些畫一張一張賣出去，資助我製作電影」。

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楊凡認為，「繼園臺七號」是對張大千、齊白石、石濤等藝術家的敬愛，「我用盡全心全意製作這部電影，將各種不同藝術風格透過音樂與美術呈現，如此多的元素放在一部影片中，做得不好，就是美式中餐的雜碎，做得好，就是美味的佛跳牆」。

「繼園臺七號」由謝文明在台北籌備完整劇本及前期設計，每個場景都透過手工繪製後進行電腦上色，集結中港台上百名動畫工作者合力打造，另外由布拉格管弦樂團加入後製配樂，歷時多年跨國動員才完成。（編輯：管中維）1110901

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