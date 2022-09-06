謝祖武中秋前溫暖弱勢獨老 宋少卿臨時缺席活動

台灣優質生命協會6日舉辦愛傳承關懷演唱會，在中秋節前關懷弱勢獨老，藝人謝祖武（左起）、紀麗如、唐玲、陸一龍、紀寶如、向娃、黑旋風等人出席力挺。（台灣優質生命協會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月6日

（中央社記者葉冠吟台北6日電）藝人謝祖武自接任台灣優質生命協會常務理事後，馬不停蹄做公益，中秋前也號召藝人關懷弱勢長輩，主動贊助辦桌經費舉辦中秋圍爐活動，久未現身的藝人宋少卿原訂出席卻臨時缺席。

台灣優質生命協會已連續15年辦理「愛傳承關懷演唱會」，免費接送逾4萬多名獨居弱勢長輩參與活動，全台累積北中南巡迴已超過94場。

協會特別選在中秋節前，在台北大我新舍黎安里社區舉辦活動，謝祖武也主動向協會秘書長紀寶如提出贊助辦桌經費，除了有藝人的精彩演出，更來舉辦一場中秋溫暖圍爐，希望豐富長輩的心，也溫暖弱勢獨老的胃。謝祖武溫馨喊話，能和這群沒有血緣的長輩共度中秋佳節，特別有意義。

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除了謝祖武外，包含藝人林沖、唐玲、向娃、梁一貞、陸一龍、劉福助、文香、黑旋風、紀麗如等人都力挺出席。而去年底因5度酒駕被逮後、一直低調神隱的宋少卿，原訂也將現身獻唱，當時因感佩謝祖武熱心公益精神，受協會邀請時二話不說就答應，今天卻臨時缺席，讓所有人相當錯愕。

紀寶如受訪時被問及宋少卿不出席的理由，她先打趣說：「怕大家不放過他，沒有啦！我相信他可以面對，只是他不想要矯情，也怕模糊焦點。」並替宋少卿緩頰，「我想人生在世，人生難免犯錯，希望媒體給他機會，希望他好事可以多多參加。」謝祖武也說：「行善不分先後，他還是有自己的顧慮，期待再相見。」（編輯：張雅淨）1110906