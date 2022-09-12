炎亞綸生日北流開唱 自創無所不在「炎宇宙」

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藝人炎亞綸12日舉辦記者會宣布「炎宇宙@aayan1120」演唱會消息，宣告他與粉絲的「炎宇宙」已經到來，將在11月20日生日當天於台北流行音樂中心開唱。（華貴娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）藝人炎亞綸近年斜槓跨足音樂、戲劇、綜藝，在各大社群評論也無所不在，今天更正式宣告他與粉絲的「炎宇宙」已經到來，將在11月20日生日當天於台北流行音樂中心開唱。

炎亞綸今天舉辦記者會宣布「炎宇宙@aayan1120」演唱會消息，他指出，不太想把它定義成演唱會，而是一個「炎亞綸的私密秀」，組成形式跟演唱會不太一樣，將以戲劇、綜藝、時尚及社會關懷作為4大主軸，串起他無所不在的多元宇宙，讓大家了解不同面向的炎亞綸。他不忘幽默一下：「像是地震這樣的話題也可能會融入演唱會的設計中唷。」

炎亞綸解釋，「炎宇宙」就像是演員楊紫瓊主演的電影「媽的多重宇宙」一樣，各種多重宇宙賦予角色不同技能設定，有人從偶像團體飛輪海認識他，也有人從戲劇認識他，就算只是在社群上被他回過留言而認識他的人，都歡迎來看他的演出。

演唱會名稱中的@aayan1120，就是炎亞綸在社群媒體上的帳號。把社群帳號作為演唱會名稱，讓炎亞綸現場被虧大概是有流量KPI（關鍵績效指標）壓力，讓他大笑回應：「對對對，我有KPI的壓力，請大家踴躍訂閱加分享！」

記者會中主辦單位還偷偷安排一個小驚喜，邀請節目主持搭檔唐綺陽秘密錄一段「國師加持」的祝福。唐綺陽在影片裡大讚演唱會選在生日當天舉行，絕對是「太陽回歸、光芒四射」，讓完全不知情的炎亞綸笑到樂開懷。

至於演唱會嘉賓部分，炎亞綸透露吳映潔（鬼鬼）有先報名，但還在考慮當中，深怕她太吵，沒辦法讓自己順利進行。他開玩笑說：「最後很有可能把她趕出去，反正北流就在她家附近，應該還好！」

「炎宇宙@aayan1120」演唱會門票將於17日中午12時在拓元售票系統啟售，相關資訊將於華貴娛樂臉書粉絲專頁公布。（編輯：張雅淨）1110912