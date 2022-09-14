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WBL系列主創推新作 「我的牙想你」譜醫病戀愛關係

2022/9/14 19:02
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（中央社記者葉冠吟台北14日電）We Best Love系列影集主創團隊再度聯手，推出全新都會BL劇「我的牙想你」，由吳岳擎、余晉、周予天、張豐豪主演，上演牙醫和「看牙恐懼症」病患之間的有趣醫病戀愛關係。

WBL系列影集「永遠的第一名」、「第二名的逆襲」去年播出後獲得全球眾多迴響，主創團隊今年再推出第三號作品「我的牙想你」，描述吳岳擎飾演的餐酒館老闆「白朗」，從小患有嚴重的看牙恐懼症，當他遇上余晉飾演的高冷牙醫院長晉循安，一場難以自拔的醫病戀愛關係就此展開。

吳岳擎表示，看牙對白朗來說是內心最大的恐懼，正常來說，根本想像不到會在這個地方產生愛情，但感情就是在無法預料中慢慢累積，很喜歡如此真實的情感鋪陳，劇本接近每個人真實會遇到的各種情況，有掙扎、糾結的心情，才會醞釀出在一起後的那份甜蜜。

監製蔡妃喬分享，「病患與牙醫的距離，是陌生人之間最近的距離，加上疫情期間，大家更體會到如何在戴上口罩後從眼神中去感受一個人，因此和主創討論出想做一部從牙齒到戀愛的故事。」

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另一對主演搭檔則是擁有12公分身高差的周予天、張豐豪。張豐豪也感性分享，殺青後對角色更能感同身受，「BL劇是比浪漫偶像劇更浪漫的影集類型，劇中所有角色都奮不顧身地朝向未知的『愛』啟航探索，這種情感好浪漫，讓我好感動，也希望藉由自己把RJ（角色名）的純真和勇敢傳遞出來。」

「我的牙想你」全劇共12集，每集30分鐘，由監製蔡妃喬、製作人潘心慧、導演姜瑞智、編劇林珮瑜共同創作，將於10月14日起，每週五晚上8時在LINE TV、CATCHPLAY+同步上線；另於日本Rakuten TV、VideoMarket、韓國Watcha、歐美等地Rakuten Viki、東南亞GagaOOLala播出。（編輯：張雅淨）1110914

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