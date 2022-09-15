林靖傑拍「大俠胡金銓」 回望武俠名導傳奇

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（中央社記者王心妤台北15日電）已故導演胡金銓以「俠女」獲1975年坎城影展最高技術委員會大獎，他影響了李安、侯孝賢、徐克、王童及吳宇森等導演。導演林靖傑則打造紀錄片「大俠胡金銓」回看胡金銓貢獻。

「大俠胡金銓」分為兩部曲，第一部曲為「先知曾經來過」，今天釋出預告。林靖傑片中訪談曾和胡金銓合作過的影星徐楓、鄭佩佩、洪金寶、石雋、秦沛，以及導演林福地、王童等人，他們都難忘胡金銓追求完美的藝術性格，還有拍攝電影的全才能力。

另外還有攝影師李屏賓、剪接師陳曉東、美術造型師黃美清、黃文英等人都分析胡金銓電影美學的獨特之處。

金馬影展執委會執行長、影評人聞天祥表示，胡金銓曾說電影界的「武術指導」是他發明的，他雖沒有武術底子，但對武打畫面有豐富的想像力，都會親自比劃一番，再請武術指導潤飾，讓動作畫面更為精彩，在沒有特效幫助下，一招一式拍出華人世界的超級英雄作品。

胡金銓執導的「龍門客棧」不但在華人地區掀起觀影浪潮，也影響多名華人名導，像是吳宇森說：「香港影壇跟風的人很多，我也是其中的一個。」徐克則說：「我是胡導演的靈魂灌注在我身上的一種結果。」

「大俠胡金銓」的第一部曲「先知曾經來過」將於10月21日上映，第二部曲「斷腸人在天涯」則於10月28日上映。（編輯：張芷瑄）1110915