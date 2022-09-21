不只音樂還有台南味 貴人散步音樂節11/3登場

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貴人散步音樂節是台灣第一個且最具規模的國際 showcase音樂節，活動今年邁入第6年，將於11月3日起至6日在台南舉行。（貴人散步音樂節提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月21日

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（中央社記者王心妤台北21日電）第6屆貴人散步音樂節11月3日起舉辦，創辦人葉宛青期待音樂節長期深耕台南，讓音樂節不只音樂，而是更深刻的生活體驗，從歷史場館、美食、生活方式等多種方式重新感受。

貴人散步音樂節是台灣第一個且最具規模的國際 showcase音樂節，2020年的活動曾吸引超過10萬人參與。今年邁入第6年，有近600組音樂人投件報名，其中50％音樂人來自海外，最後有近70組音樂人登台演出。

創辦人之一葉宛青今天接受中央社記者訪問表示，希望貴人散步不只是個音樂節，更是能長期深耕在地的活動，因此今年的舞台也從中西區首度擴增至台南億載金城舉辦。活動不只與台南知名旅館合作，也規劃出4條「貴人時光」路線，安排傳統製香、竹筏沙洲上品嘗現撈鮮蚵、虱目魚塭享用虱目魚粥早餐等活動。

今年主要演出場館包含吳園、南美里活動中心、B.B. Art、兜空間、全美戲院、億載金城，其中兜空間與設計師竇騰璜合作將整棟建築打造成舞台，讓參加者有更深的沉浸式體驗。

表演陣容上，有毀容姐妹會大型互動式舞團歌廳秀，也有泰國歌手Phum Viphurit再訪，佛性金屬達摩、日本腦洞怪女聲NTsKi、客語女歌手黃宇寒與樂團Rainy Knight等，近70組音樂人演出。

貴人散步音樂節將於11月3日起至6日在台南登場，並已在Klook售票中。（編輯：陳清芳）1110921