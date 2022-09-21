更多編輯台推薦新聞：
特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起
兩岸

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬
國際

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
人類活動氣候變遷夾擊 文明搖籃底格里斯河逐漸枯竭
首頁 / 娛樂

不只音樂還有台南味 貴人散步音樂節11/3登場

2022/9/21 19:45（9/21 20:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
貴人散步音樂節是台灣第一個且最具規模的國際 showcase音樂節，活動今年邁入第6年，將於11月3日起至6日在台南舉行。（貴人散步音樂節提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月21日
貴人散步音樂節是台灣第一個且最具規模的國際 showcase音樂節，活動今年邁入第6年，將於11月3日起至6日在台南舉行。（貴人散步音樂節提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北21日電）第6屆貴人散步音樂節11月3日起舉辦，創辦人葉宛青期待音樂節長期深耕台南，讓音樂節不只音樂，而是更深刻的生活體驗，從歷史場館、美食、生活方式等多種方式重新感受。

貴人散步音樂節是台灣第一個且最具規模的國際 showcase音樂節，2020年的活動曾吸引超過10萬人參與。今年邁入第6年，有近600組音樂人投件報名，其中50％音樂人來自海外，最後有近70組音樂人登台演出。

創辦人之一葉宛青今天接受中央社記者訪問表示，希望貴人散步不只是個音樂節，更是能長期深耕在地的活動，因此今年的舞台也從中西區首度擴增至台南億載金城舉辦。活動不只與台南知名旅館合作，也規劃出4條「貴人時光」路線，安排傳統製香、竹筏沙洲上品嘗現撈鮮蚵、虱目魚塭享用虱目魚粥早餐等活動。

今年主要演出場館包含吳園、南美里活動中心、B.B. Art、兜空間、全美戲院、億載金城，其中兜空間與設計師竇騰璜合作將整棟建築打造成舞台，讓參加者有更深的沉浸式體驗。

表演陣容上，有毀容姐妹會大型互動式舞團歌廳秀，也有泰國歌手Phum Viphurit再訪，佛性金屬達摩、日本腦洞怪女聲NTsKi、客語女歌手黃宇寒與樂團Rainy Knight等，近70組音樂人演出。

貴人散步音樂節將於11月3日起至6日在台南登場，並已在Klook售票中。（編輯：陳清芳）1110921

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族