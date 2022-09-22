段鈞豪「良辰吉時」飾多角獲金鐘青睞 即興笑到NG

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43歲演員段鈞豪以影集「良辰吉時」首度入圍金鐘迷你劇集男配角，詮釋警察、禮儀師、皮條客等多重角色，他謙虛表示自己很幸運，全劇7集就演了6集，且角色差別大，能讓評審看到較多面向，甚至有他從未詮釋過的同志角色。（群星瑞智提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月22日

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）43歲演員段鈞豪以影集「良辰吉時」首度入圍金鐘獎迷你劇集男配角，詮釋警察、禮儀師、皮條客等多重角色，但他透露其實根本看不懂劇本，多是即興演出，常和同劇演員笑到狂NG。

「良辰吉時」劇組今年在金鐘獎迷你劇集（電視電影）類入圍13項，成績亮眼。段鈞豪今天接受媒體聯訪時謙虛表示自己很幸運，全劇7集就演了6集，且角色差別大，能讓評審看到較多面向，甚至有他從未詮釋過的同志角色，還和唐治平有吻戲。

段鈞豪笑說，由於劇組工作人員多是認識20多年的朋友，當時接到戲約時，沒想太多就答應，「覺得好像還是要踏出這一步（演同志），我自己感覺還好，倒是工作人員都比我還期待」。至於親男生和女生的差別，段鈞豪認為沒特別感覺，因為都像在親陌生人。

段鈞豪曾和「良辰吉時」導演黃熙在電影「強尼．凱克」中合作過，他誠實表示看不懂劇本，只知道當下要幹嘛，導演也對他們說：「你不要研究它、也不要懂它。」所幸段鈞豪過去和導演侯孝賢合作時，已習慣即興演出，他說：「後來開始讀劇本反而比較難一點。」

不過段鈞豪透露，偶爾即興互動太過無厘頭，反而讓大家笑到無法進行，「現場常會莫名覺得很好笑，但現在回想起來，根本不好笑」，甚至有場跟李康生的對戲，兩人笑到重拍20、30遍，終於努力忍笑後，反而是攝影師偷笑NG。

至於與侯孝賢的緣分，段鈞豪表示，從華岡藝校畢業後，自己邊拍戲兼做影視幕後工作，透過引薦和侯孝賢見面，過兩天就收到對方秘書詢問簽約意願，1999年被簽進旗下，對方像嚴師也像父親。

段鈞豪回憶，侯孝賢常會幫他篩選劇本，表演初期因此較少接觸電視劇，以電影作品居多，入行以來也以「三方通話」、「下半場」兩度入圍金馬獎男配角。

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段鈞豪說，過去獲得金馬獎提名壓力確實比較大，因為身邊朋友都是拍電影的，會比較關注；今年首次入圍金鐘獎，相對陌生也較新鮮，很多東西都不懂，「這次金鐘獎也是新辦法、舉辦2天，我一開始還以為2天都要去」。

有趣的是，段鈞豪得知入圍消息後，回家和老婆報喜，對方卻有些惆悵，「她問我是不是又要開始應酬吃飯，我說沒有，其實到現在都沒有甚麼聚餐邀約」。段鈞豪解釋，先前入圍金馬獎才較常去聚餐，「都是跟老朋友和侯導他們，李屏賓（知名攝影師）因為金馬關係，那段時間才會待台灣，不過沒有很頻繁啦」。（編輯：張雅淨）1110922