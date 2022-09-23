金馬創投入選新高 杜汶澤、時代革命導演新作在列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北23日電）金馬創投今天公布入選電影企劃，加上公布的劇集，已累積68件創新高，今年包含港星杜汶澤新作「詐騙集團」、「時代革命」導演周冠威的「求救訊號」等影視企劃。

今年入選企劃包含金馬獎最佳新導演張吉安的「金蘭荖葉」、「誰先愛上他的」許智彥與徐譽庭再聯手打造音樂電影「抓隻蝴蝶到夢裡」、張榮吉「不老騎士」、「翻滾吧！男孩」導演林育賢的「狂飆」、高炳權「1977年的那一張照片」、洪伯豪「雙打」。

香港創作能量也相當豐富，曾入圍金馬獎最佳男配角的柯煒林與梁子瞳合導「致遊子們」、港星杜汶澤自編自導的「詐騙集團」、「時代革命」導演周冠威關注學童輕生案的「求救訊號」、「少年」導演任俠致敬記者捍衛新聞自由的「我愛過的那個時代」、歐文傑關注離散港人的「飄零犬」，還有雙導凱特萊利（Kate Reilly）、梁銘佳再合作的「華富」。

犯罪驚悚類型片也有新意，導演廖士涵改編真實案件的「失蹤人口」、「女鬼橋」奚岳隆新作「呆丸鈔急大搶案」、「角頭－浪流連」姜瑞智新作「黑的理容院」、劉邦耀反思居住正義的「洞穴」、「腿」張耀升編製、陳彥宏的「眾神與野獸」、金鐘編劇吳宗叡「隱身」、名作家陳玉慧攜手曾獲奧斯卡最佳視覺效果獎的安東尼拉默里納拉（Anthony LaMolinara）執導驚悚「皮肉遊戲」。

還有吳念真監製的「等你回來」、靳家驊「月勺」、黃鏡融「他媽的神主牌」、郭珍弟「天亮前的戀愛」、陳永錤「再見凱西」、鄧依涵「今天月亮暫時停止轉動」等多部作品。

2022金馬創投會議將於11月15日至17日舉行，得獎名單則於11月17日頒獎典禮公布。（編輯：張雅淨）1110923