李康生童話世界展多面向 導演讚黑色幽默有魅力[影]

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（中央社記者王心妤台北23日電）電影「童話．世界」演員李康生、尹馨今天受訪。尹馨表示，有刻意避開女律師典型模樣，改用專業表現殺傷力；李康生片中則展現多面向，讓導演唐福睿稱讚他的黑色幽默很有魅力。

「童話．世界」故事描述飾演被告補教老師的李康生利用童話故事哄騙年輕女學生，並發生親密關係，張孝全則飾演涉世未深的律師、想盡辦法要為李康生辯護，奪下官司勝利，卻沒發現江宜蓉飾演的女高中生正步入李康生的陷阱中。

影片來源：ifilm傳影互動

導演唐福睿表示，李康生與張孝全的角色要有不同風格，「老師不一定要帥，更多是要靠個人的魅力，魅力才是最重要的。」

唐福睿認為，片中開發出李康生不同面貌，有屬於自己的黑色幽默，「我理想中的老師也是這種形象，透過個人魅力讓女學生喜歡。」

李康生片中與飾演女學生的江宜蓉有親密戲，李康生說，自己是全台灣拍過最多親密戲的男演員，事前也和江宜蓉充分討論動作或順序，並引導對方進入狀態，最後拍了2天完成。導演透露劇組大部分是女性，拍攝時更重視江宜蓉的感受。

李康生表示，事前有透過閱讀大量案件建立角色。被問到該如何建立角色的形象，他笑說：「這是男人的本性，不需要勾出來。」尹馨透露，江宜蓉拍親密戲前一天，幾個演員就拉了小圈圈包圍她分享經驗，「想讓她不要這麼無助，感覺沒有依靠。」

尹馨片中飾演女律師，她笑說，一開始拿到劇本覺得好看，但背台詞就感覺到不太理解，因為背了許多法律術語，殺青就馬上拋到腦後。她表示，自己沒有刻意塑造出強悍的形象，而是利用銳利跟專業來表現出殺傷力。

「童話．世界」將於10月7日全台上映。（編輯：張雅淨）1110923