金曲獎尋人啟事樂團赴匈牙利 撫慰烏克蘭難民

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獲金曲獎「最佳演唱組合」的台灣阿卡貝拉人聲樂團「尋人啟事」，應駐匈牙利代表處邀請赴布達佩斯演出，24日一下飛機就先前往市區的難民支持中心，為烏克蘭難民獻唱。（駐匈牙利代表處提供）中央社 111年9月24日

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（中央社台北24日電）獲金曲獎「最佳演唱組合」肯定的台灣阿卡貝拉無伴奏人聲樂團「尋人啟事」應駐匈牙利代表處邀請，並在文化部支持下赴布達佩斯演出，一下飛機就先前往難民支持中心，為烏克蘭難民獻唱。

駐匈牙利代表處今天表示，「尋人啟事」（The Wanted）5名團員歷經16個小時長途飛行，凌晨一下飛機、還沒至旅館報到，就先前往位於布達佩斯市中心的難民支持中心，以歌聲撫慰人心。這是團員在正式演出行程以外的額外任務。

駐處指出，台灣7月捐助150萬美元，供匈牙利政府指定的大型慈善組織「匈牙利宗教援助」（Hungarian Interchurch Aid）運用、在布達佩斯成立支持中心，協助在匈國的數十萬烏克蘭難民取得就業、教育、醫療、諮詢資源以及學習華語。

駐匈牙利代表劉世忠強調，台灣不是捐出善款和物資就結束了，而是要用多元的「軟實力」讓更多烏克蘭民眾認識台灣。能超越國界的音樂、歌聲是最好的其中一個管道。

劉世忠說，雖然場地不大，但在「尋人啟事」團員單純美妙的合聲及氣氛帶動下，台灣和烏克蘭之間彷彿沒有距離，起初表情略顯靦腆的烏克蘭朋友，很快就被台灣歌手的認真與熱情融化，紛紛拍手呼應節奏、熱烈合唱。

烏克蘭聽眾在演出最後，以真誠的掌聲回報來自台灣的愛心，並向團員要求安可曲、簽名及合照，還用初學的華語向台灣說「謝謝」。（編輯：高照芬）1110924