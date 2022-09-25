動畫再現西遊記經典 「孫行者傳」還原原著魂

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（中央社記者王寶兒台北25日電）「西遊記」經典歷久不衰，導演莊家修耗時6年率領團隊從原著中取經，打造破百角色、50多個場景設計，完成3D動畫電影「孫行者傳」，從主要角色到次要角色都細膩刻劃，期望傳達原著精神。

「孫行者傳」取材自「西遊記」原著篇幅，描述唐僧一行人在西方取經路上因火焰山受阻，孫悟空為借芭蕉扇，因而碰上牛魔王與鐵扇公主的冒險故事。除主角群外，還有神佛、妖兵等數百個次要角色。

打造角色細節上，莊家修表示，依循恐怖谷理論，為便於角色的動態表演與觀眾對角色的接受度，不能太接近真人。最後選擇讓角色造型介於真人與卡通造型的混合，「另外依照原著的角色個性設計出符合的造型及身高，當角色對戲時才能達到鏡頭前視覺的平衡感。」

莊家修分享，每個次要角色也都參考了大量的影像、圖片及文獻，以確定他們的外型特徵及武器，更重要的是忠實表達原著中對人性的描繪，「讓觀眾並不會因國籍或文化的差異而影響到觀影的感受。」

此外，從原著文言文詮釋出現代人也能融入其中的台詞，也是一項大工程，莊家修說，在劇本修改期間，團隊邀請各年齡層及不同行業的人讀劇本，並給予對白建議，經過60幾次的修正才定稿。

對白確定後，其次要考量動畫表情及對白嘴型，足見3D動畫電影的不易。莊家修說，最後在配音時，不論中英文配音員，都會依嘴型最後再一次修正對白，或依配音員當時的感情表達修改，有很多對白是在配音當時才完成。

「孫行者傳」定檔於10月14日上映。（編輯：張雅淨）1110925