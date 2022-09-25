宇宙人不畏風雨開唱 吳姍儒挺5個月孕肚力挺

（中央社記者葉冠吟台北25日電）樂團宇宙人將於10月、11月在北流、高流接力開唱，雖一度遇嚴峻疫情，但粉絲仍不離不棄。為感謝大家，宇宙人今天在台北松菸舉辦謝票簽唱會，好友吳姍儒也挺5個月孕肚站台。

出道13年的宇宙人，睽違2年舉辦簽唱會，一上台誠意滿滿一連獻唱「你的樣子」、「有一天你會忘記」、「藍色的你」和「一起去跑步」，瞬間炒熱現場氣氛。吉他手阿奎感性表示，「感謝大家在陰雨天前來，很久沒有辦活動了，很想把這2、3年的疫情都忘記。」

日前幸福宣布懷孕的藝人吳姍儒（Sandy）今天身著短版上衣，挺著5個月的孕肚力挺宇宙人。談起吳姍儒和宇宙人的淵源，主唱小玉透露，「其實我們之前的工作人員是Sandy的國中數學家教，那時候因為這層關係知道原來她是宇宙友（粉絲名）。」

吳姍儒也分享和小玉私下是能深聊的朋友，還曾將自己寫的歌詞傳給小玉，希望有機會合作，對方卻回覆：「希望寫更深入。」嚇得小玉直呼：「我有說過嗎？我再回去翻看看。」

被問及小孩性別，吳姍儒表示，會在性別派對上公布，更打趣要找宇宙人當嘉賓，而爸爸吳宗憲也沒有多說，只告訴她「公的母的都好」。至於停工日期，吳姍儒現階段還沒安排，只保證生完會儘速回歸，但要大家別太期待體重。

距離10月9日「The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會」北流演唱會倒數2週，宇宙人正加緊腳步練團。台北演唱會結束後，宇宙人也將南下，10月16日在高雄夢時代幸福廣場舉辦簽唱會，而「宇宙人理想狀態演唱會」高雄場，則於11月12日在高雄流行音樂中心登場。（編輯：張雅淨）1110925