「黑亞當」進駐信義威秀影城 原子火星出道籌備中

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（中央社記者王心妤台北27日電）原子少年「火星」今天出席電影「黑亞當」記者會，並與藝術家傅星翰共同揭幕巨人雕像。對於昨天有火星出道團名投票活動，成員表示事前不知情也非常驚訝，相信一切都在籌備中。

「黑亞當」片商華納兄弟此次邀請傅星翰改造信義威秀影城的巨人雕像成為黑亞當，歷時30天才完成。傅星翰表示，黑亞當是很酷的反英雄，此次創作靈感來自美式老漫畫，利用粗獷線條呈現漫畫原樣，也將顏色對比度調高，希望讓角色更跳出來。

台灣男團選秀節目原子少年「火星」成員MAX、曹家齊、陳峻廷、夏浦洋、李承隆今天參與揭幕儀式，吸引粉絲圍觀，還有人凌晨就來排隊。MAX一直都是超級英雄迷，他表示，電影與漫畫設定有改過，很期待電影的呈現。

被問到想要什麼超能力，MAX和曹家齊想要瞬移；李承隆想獲得操作颶風的能力；夏浦洋想學會飛行；陳峻廷笑說想獲得「透視力」。

對於昨天發起「火星」出道團名投票，被猜測他們是否將出道，成員們表示都不知情，看到投票也很驚訝，陳峻廷說一切都還在規劃中。（編輯：張芷瑄）1110927