「嗨！營業中」挑戰荒地蓋店 姚元浩成為傷兵

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實境節目「嗨！營業中」10月將開張，主持班底庹宗康（前左起）、姚元浩、浩子、「鬼鬼」吳映潔（後左起）、炎亞綸跟莎莎28日共同出席記者會，新節目將挑戰在屏東一片荒地上蓋新商店。（好看娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月28日

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）實境節目「嗨！營業中」主持群庹宗康、炎亞綸、吳映潔、姚元浩、浩子和莎莎今天分享節目內容，6人得從屏東一處荒地蓋出新商店，姚元浩還不小心誤觸蜂巢遭螫傷，成為傷兵。

製作單位先前對節目內容保密到家，今天終於揭曉。「嗨！營業中」開的店家坐落在屏東，距離台北439公里，得花6小時車程才能抵達。庹宗康透露剛得知離家這麼遙遠時，一度崩潰到想哭。途中炎亞綸還預言：「製作單位會不會找一塊地，讓我們蓋房子。」吳映潔更補充：「就像三隻小豬的故事。」

結果庹宗康、炎亞綸、吳映潔、姚元浩，還真的被載到一處長滿野草的荒地，還得在此蓋出一間新商店。他們的首個任務就是「在落日前完成整地，方便後續工程」4人也只能在體感溫度45度的高溫下，拿著鋤頭、鏟子、挫刀除草，曬得滿臉通紅。

過程中姚元浩還不小心誤觸蜂巢，手臂被螫傷，成為第一號傷兵，讓4人驚呼很需要工讀生。沒想到節目組這時就帶著新成員浩子和莎莎現身。有趣的是，兩人眼見4人被折磨得不成人形，想藉故買飲料溜之大吉，卻馬上被叫住加入整地工作。浩子苦笑，當初完全不知道要做這些，「好像是（加入）人蛇集團。」

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這回節目用抽籤方式決定店長人選，結果吳映潔抽中籤王，確定成為新店長。過去吳映潔曾自評情商只有3分，常情緒失控，但開店最重要的就是夥伴和和氣氣，於是今天6人也在現場簽署「氣不過三」的開店公約，期待「嗨！營業中」開播順利、生意興隆。

「嗨！營業中」將於10月1日起，每週六晚上8時在台視首播、10時上架Netflix，週日晚上8時在衛視中文台播出。（編輯：屈享平）1110928