「她和她的她」許瑋甯遭吳慷仁強吻 靠餓揣摩痛苦

（中央社記者葉冠吟台北29日電）女星許瑋甯主演的華語懸疑劇「她和她的她」定檔10月28日在Netflix上線，今天釋出正式預告；她在劇中遭同事吳慷仁強吻並脅迫錄影，透露靠保持飢餓來揣摩角色痛苦狀態。

「她和她的她」劇情描述許瑋甯飾演的林晨曦在一場意外車禍甦醒後，發現眼前世界全變了樣，那些不願想起的回憶，隨著事件水落石出也逐漸浮現；而李程彬飾演的刑警小劉，則在調查一起高中化學老師凶殺案過程中，意外翻出許多案外案，發現林晨曦和其高中學姊顏聖華（賈靜雯飾）都有嫌疑。

在曝光的預告內容裡，吳慷仁飾演的同事不僅強吻許瑋甯、還脅迫她錄製影片，行為令人不寒而慄。吳慷仁透過劇組分享，自己在劇中跟許瑋甯都沒有好好正常互動的戲碼，甚至對她做出很多離經叛道的事，自嘲「很像一個反派男主角」。劇中兩人有很多肢體接觸，吳慷仁表示都會事先跟許瑋甯說明會碰到哪、接下來會怎麼做、做到哪裡，讓對方安心。

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許瑋甯也回應：「跟慷仁對戲很自在，會互相丟接球產生更多想法，在戲裡面有很多肢體的戲碼，他很貼心擔心我有不舒服的感受，會先跟我溝通怎麼演出。」許瑋甯也分享這次的角色歷經重大苦痛，她開拍前會刻意降低食慾、保持飢餓來揣摩角色，讓自己快速進入狀態。

「她和她的她」探討女性在台灣社會面對的各種困難與侵害，也是一個關於「後來怎麼了」的故事，也將透過李霈瑜、温貞菱角色帶出「職場性騷擾」、「約會暴力」等眾多社會議題。（編輯：陳仁華）1110929