陳文茜指袁惟仁「走了」 紀寶如澄清：一切安好

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音樂人袁惟仁摔倒後在台東療養。（圖取自weibo.com/woshiyuanweiren）

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（中央社記者王心妤台北29日電）音樂人袁惟仁摔倒後在台東療養。媒體人陳文茜今天在臉書發布與袁惟仁的合照並寫下「走了」，引起網友討論。長期關懷演藝人士的台灣優質生命協會秘書長紀寶如今天說，「一切安好，一直在睡。」

袁惟仁（小胖老師）2018年底在中國上海因不慎跌倒，造成腦溢血昏迷，同時也被診斷出腦內腫瘤，在當地緊急開刀才逃出鬼門關，體重下滑近20公斤，情況較為穩定後返台治療，並長期在台東老家療養，鮮少對外界透露近況。

不料2020年袁惟仁又再次在台東老家摔倒，緊急住進加護病房治療，昏迷指數一度只有3，所幸順利度過危險期後，便送回家中療養，仰賴袁惟仁的二姐貼身照顧。

對於陳文茜在臉書跟袁惟仁的合照寫下「旁邊的小胖，走了」，引來網友猜測袁惟仁是否過世。紀寶如今天則對中央社記者表示，「小胖老師依舊老樣子，一切安好，一直在睡。」（編輯：張芷瑄）1110929