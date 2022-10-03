更多編輯台推薦新聞：
葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局
兩岸

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土3萬3377例 增38死、74例中重症
首頁 / 娛樂

金鐘57嘉賓 我的大叔編劇與RUNNING MAN製作人來台助陣

2022/10/3 12:57（10/3 14:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第57屆金鐘獎新增國際工作坊，邀請國際業師與台灣影視從業者分享交流，包含韓綜RUNNING MAN製作人丁哲珉（右）、「我的大叔」編劇朴海英（左）都將來台，並擔任典禮頒獎嘉賓。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月3日
第57屆金鐘獎新增國際工作坊，邀請國際業師與台灣影視從業者分享交流，包含韓綜RUNNING MAN製作人丁哲珉（右）、「我的大叔」編劇朴海英（左）都將來台，並擔任典禮頒獎嘉賓。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北3日電）金鐘獎今年新增國際工作坊，廣邀世界名家與台灣影視業者交流，包含韓綜RUNNING MAN製作人丁哲珉、「我的大叔」編劇朴海英等重量級人物都會來台，並將出席典禮擔任頒獎嘉賓。

專為影視產業從業人員所舉辦的「金鐘獎國際工作坊」今年首發，廣邀海外名人來台分享經驗與知識，以期激發業者製作靈感與實力，促進影視作品能見度與國際合作機會，共分「綜藝專場」與「戲劇專場」。

「綜藝專場」請來韓國人氣綜藝「第六感」、RUNNING MAN、「謎追里8-1000」製作人丁哲珉。丁哲珉擅長在實境節目中激發成員間的互動化學反應，題材選擇也不斷推陳出新，包含實境闖關、真假推理等，不只讓觀眾嘖嘖稱奇，也帶給觀眾許多趣味與歡笑。

活動同場對談者是資深製作人詹仁雄，他近年成功作品包含選秀節目「原子少年」、「DD52」、「聲林之王」等，詹仁雄將分享如何運用節目打造大量新星，為台灣偶像市場帶來活水與話題。

「戲劇專場」講師陣容更受矚目，工作坊經多方努力並克服COVID-19疫情困擾，力邀韓劇「我的出走日記」、「我的大叔」的編劇朴海英來台。這不僅是朴海英首次訪台，也是鮮少受訪的她，相當罕見的公開演講，消息一出就引發影視同業轟動。

朴海英有「療癒系編劇」稱號，除了大受歡迎的「我的出走日記」外，有神作之譽的「我的大叔」更讓她拿下第55屆百想藝術大獎電視部門劇本獎等多項大獎，2016年的「又，吳海英」也讓朴海英拿下Korea Content Awards國務總理表彰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

編導雙棲、創作力豐富的徐譽庭將與朴海英同場對談，她的電視作品「我可能不會愛你」、「妹妹」，電影作品「誰先愛上他的」、「我沒有談的那場戀愛」先後獲金鐘與金馬獎肯定。徐譽庭與朴海英兩人都擅長處理細膩情感並且療癒無數觀眾，「戲劇專場」精彩可期。

「第57屆金鐘獎國際工作坊」將於20日舉行，相關資訊近日將於「金鐘獎官方臉書粉絲團」公告。（編輯：屈享平）1111003

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族