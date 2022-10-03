金鐘57嘉賓 我的大叔編劇與RUNNING MAN製作人來台助陣

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）金鐘獎今年新增國際工作坊，廣邀世界名家與台灣影視業者交流，包含韓綜RUNNING MAN製作人丁哲珉、「我的大叔」編劇朴海英等重量級人物都會來台，並將出席典禮擔任頒獎嘉賓。

專為影視產業從業人員所舉辦的「金鐘獎國際工作坊」今年首發，廣邀海外名人來台分享經驗與知識，以期激發業者製作靈感與實力，促進影視作品能見度與國際合作機會，共分「綜藝專場」與「戲劇專場」。

「綜藝專場」請來韓國人氣綜藝「第六感」、RUNNING MAN、「謎追里8-1000」製作人丁哲珉。丁哲珉擅長在實境節目中激發成員間的互動化學反應，題材選擇也不斷推陳出新，包含實境闖關、真假推理等，不只讓觀眾嘖嘖稱奇，也帶給觀眾許多趣味與歡笑。

活動同場對談者是資深製作人詹仁雄，他近年成功作品包含選秀節目「原子少年」、「DD52」、「聲林之王」等，詹仁雄將分享如何運用節目打造大量新星，為台灣偶像市場帶來活水與話題。

「戲劇專場」講師陣容更受矚目，工作坊經多方努力並克服COVID-19疫情困擾，力邀韓劇「我的出走日記」、「我的大叔」的編劇朴海英來台。這不僅是朴海英首次訪台，也是鮮少受訪的她，相當罕見的公開演講，消息一出就引發影視同業轟動。

朴海英有「療癒系編劇」稱號，除了大受歡迎的「我的出走日記」外，有神作之譽的「我的大叔」更讓她拿下第55屆百想藝術大獎電視部門劇本獎等多項大獎，2016年的「又，吳海英」也讓朴海英拿下Korea Content Awards國務總理表彰。

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編導雙棲、創作力豐富的徐譽庭將與朴海英同場對談，她的電視作品「我可能不會愛你」、「妹妹」，電影作品「誰先愛上他的」、「我沒有談的那場戀愛」先後獲金鐘與金馬獎肯定。徐譽庭與朴海英兩人都擅長處理細膩情感並且療癒無數觀眾，「戲劇專場」精彩可期。

「第57屆金鐘獎國際工作坊」將於20日舉行，相關資訊近日將於「金鐘獎官方臉書粉絲團」公告。（編輯：屈享平）1111003