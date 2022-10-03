朱軒洋將出席金鐘獎 10月復工否認退出演藝圈

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）懸疑影集「逆局」劇組今天舉辦金鐘入圍線上聯訪，因腳傷久未現身螢光幕的朱軒洋，近期笑納金鐘金馬雙入圍，特別澄清退出演藝圈傳聞，強調只是短暫休息，10月開始拍戲復工。

「逆局」在這屆金鐘獎獲得8項大獎提名，朱軒洋、李銘順、「草爺」江治緯分別入圍戲劇節目男主角、男配角和最具潛力新人，三人包含目前在新加坡的李銘順都確認會出席典禮，低調消失近一年的朱軒洋也露面興奮直呼，期待與戰友們在金鐘相聚。

坐擁兩座金鐘獎的視帝李銘順，被問及是否會準備幸運物。他表示，以往都不會特別準備；至於拿獎勝算，他謙虛說：「今年入圍的作品都很強，大家都有可能上台領獎，所以我只能說，當晚就看看自己的運氣怎麼樣吧。」

日前也剛以電影「黑的教育」首度入圍金馬男配角的朱軒洋，近期運勢極旺，他說幸運物是到場的家人和朋友，很期待得獎結果，但決定權還是取決評審身上，會平常心享受典禮過程。

草爺則透露會帶著「金牌」走紅毯，前陣子他去廟裡擲筊，順利請到三太子神尊回公司供奉，沒多久就傳來入圍金鐘獎的好消息。所以這次紅毯會帶著他自己親手打製，要敬獻給三太子、造價新台幣3萬元的純金金牌，剛好作為幸運小物掛在身上。

不打算準備幸運物的李銘順，聽完後開玩笑說，當天會靠近草爺沾沾好運。

另外，朱軒洋先前和前經紀公司解約引發眾人關心，他表示，原因就和前公司的聲明一樣，感謝柴姐柴智屏培養照顧。他透露目前還沒有新經紀約，還在專注療傷中。他之前因打球受傷導致十字韌帶斷裂，經醫生建議開刀後，一度得拄拐杖行走，現在仍在休養復健中、還不能跑。

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朱軒洋特別澄清退出演藝圈傳言，「我目前只是短暫休息中，還是會繼續演戲的，謝謝大家！」也預告10月拍戲復工。曾一起合作「村裡來了個暴走女外科」的蔡淑臻，先前受訪說聯絡不上他，朱軒洋解釋是自己換了手機，大家都沒聯絡。

最後問到同劇演員「仔仔」周渝民沒有入圍，朱軒洋是否有安慰對方，他透露：「我一入圍，他（仔仔）就馬上恭喜我，想找天約他吃飯，他一直都滿關心我，滿感謝他一直以來對我的照顧。」（編輯：管中維）1111003