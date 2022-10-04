「媽媽專業戶」再戰金鐘 王琄：媽媽永遠不缺貨

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）被譽為「媽媽專業戶」的資深演員王琄，曾多次以媽媽角色入圍金鐘獎，甚至奪下3獎，今年再以失智症母親一角入圍金鐘迷你劇集女配角，她日前受訪笑說：「媽媽永遠不缺貨。」

王琄今年以「公視人生劇展－無常日常」第7度入圍金鐘獎，在劇中飾演深陷地震喪子之痛，失智症又纏身的母親。日前她在「客家戲劇20年」節目中聊到，自己常被人問到怎麼這麼常演媽媽角色，她卻笑回：「多好，因為媽媽永遠不缺貨！」

王琄表示，「媽媽」是她喜歡的一種角色類型，100名女性就會有1萬種以上媽媽的樣貌，所以雖然常在戲劇中演出媽媽，但每一位的個性及演出方式都大相逕庭。

常在客家戲劇詮釋媽媽的王琄也歸結出一套心得，她笑說，客家媽媽看起來傳統，但她們只是肉身是女生、裡面是個男人，很能扛起家計，甚至很有想法。

王琄在2008年以「大將徐傍興」徐母一角成為金鐘視后，她分享自己雖不是客家人，但與客家淵源頗深，小時候居住的眷村對面就有客家阿婆，每天耳濡目染下，客語都能聽懂。

王琄在客家電視也接連飾演不同形象的媽媽，在「十里桂花香」飾演協助鼎泰豐名揚海外的創辦人妻子，又或是在「花樹下的約定」飾演未婚卻收養許多孩子的另類媽媽，每一個角色在她的詮釋下都各有特色，令人印象深刻。

客家電視明年將成立滿20年，20年來推出許多膾炙人口的戲劇。由王牌製作人湯昇榮主持的訪談節目「客家戲劇20年」，邀請曾參演過客家戲劇的影視工作者，包含温昇豪、吳慷仁、莊凱勛、藍葦華、莫子儀、嚴藝文、謝瓊煖、呂蒔媛、李志薔，細說客家戲劇精彩的幕前與幕後。

「客家戲劇20年」於每週六、日晚上8時50分，在客家電視頻道、臉書、YouTube頻道皆可收看。（編輯：張雅淨）1111004