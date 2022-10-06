王真琳「四樓的天堂」首闖金鐘 忘謝搭檔范少勳

（中央社記者葉冠吟台北6日電）33歲女星王真琳以影集「四樓的天堂」首度入圍金鐘獎，坦言媽媽比她還緊張，甚至不敢看電視轉播，但也終於放棄勸她轉行。她並自曝一度忘記感謝搭檔范少勳，讓對方有些傷心。

第一次挑戰金鐘獎，王真琳將與劉品言、謝瓊煖、于子育、李杏、陳庭妮角逐最佳戲劇節目女配角獎，每個對手都很強勁，她今天在入圍茶敘中笑言，只求自己有像打麻將的「新手運」，並感謝導演陳芯宜一直不放棄她，還有戲裡戲外都是她表演老師的陳家逵指導，飾演男友的范少勳也幫她不少忙。

「他（范少勳）拍戲的經驗比我多很多，他跟我說演戲不只是自己拼拼圖，是要跟整個團隊一起拼圖，我覺得這句話對我的影響很大。」但王真琳自曝在得知入圍後，在個人社群平台發文分享感言時，忘了范少勳讓對方有點難過，今天有些歉意笑言：「我那時候就偷吃步就拿公司給的感言發IG嘛。」

王真琳也透露得知入圍後，媽媽比自己還緊張，不僅不去金鐘獎頒獎典禮，連電視都不敢看，「我上一次讓她這麼緊張，應該是拿模範生」。但王真琳其實特別想帶媽媽參加，因為自己好不容易有了小小里程碑，很想與媽媽分享，尤其過去媽媽數度勸她轉行。

王真琳說，過去拍很多作品，卻不知道怎麼向媽媽說明自己的工作，「我研究所畢業後就開始演戲，但媽媽好像覺得我一直都沒有甚麼成績，甚至會希望我收手，但這次入圍金鐘，她覺得我能跟那麼多優秀的人一起入圍很開心」。至於幸運物，她笑言要買紅內褲去宮廟繞香爐3圈。

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訪問途中，王真琳間接自曝半年前剛與小5歲、交往3年多的圈外男友分手，講到傷心處落淚，仍未走出情傷。她坦言兩人因對未來規劃不同而協議分手，自己也決定把專注度放在演員工作上，「雖然前幾天還有哭一下，但有工作就可以忘掉」。

王真琳苦中作樂表示，先前找上她的角色，要不是沒父母，就是男友死掉或被男友欺負，特別苦命，現在特別想接一些好好談戀愛的劇本，或參加戀愛實境秀，過過乾癮，還開出理想名單，從韓國演員崔宇植、李善均到中國演員雷佳音都行，「滿喜歡形象很好的大叔，不過他們都結婚了啦，應該不可能了」。（編輯：管中維）1111006