台北女子圖鑑熱播 桂綸鎂笑稱和男友吵架意外出道

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影集「台北女子圖鑑」演員桂綸鎂（中）、林思宇（右2）上節目「36題愛上你」，與節目主持人炎亞綸（左1）、唐綺陽（左2）、吳姍儒（右1）分享出道契機和心路歷程。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月8日

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（中央社記者王心妤台北8日電）影集「台北女子圖鑑」話題延燒，主角桂綸鎂、林思宇上節目「36題愛上你」分享出道契機。桂綸鎂自揭當時在捷運站被發掘時，剛跟男友吵架心情不好，意外配合劇本角色個性。

桂綸鎂在節目上分享，當年走在西門捷運站，被導演易智言相中成為演員，她笑說當時和男友吵架，心情非常不好。「那時可能很適合孟克柔那個角色，她剛好就是一個臉很臭的女生，加上我的裝扮非常中性。」主持人Sandy笑說：「在自己的情境裡，卻被別人看成了一台戲，然後就找到你了。」

桂綸鎂與陳柏霖因「藍色大門」成為經典螢幕情侶，桂綸鎂說和陳柏霖的關係是細水長流，從開拍前的表演課就常做出一樣的反應和動作，有渾然天成的默契，也成為「一起長大的好朋友」。

至於為何沒有進一步交往。主持人唐綺陽認為，兩人一開始的關心就定義為安全感，比較不容易有近一步發展，桂綸鎂點頭贊同，也表示很珍惜這段友誼。

林思宇被Sandy稱是「拮据系女明星」，因為租屋處一個月電費不超過100元，讓主持人炎亞綸笑問：「平常是點蠟燭嗎？」林思宇解釋，回到住處只有洗澡、睡覺，從小也養成拔插頭、關冷氣的好習慣，「好像也不覺得這樣很辛苦。」

此集「36題愛上你」將於明晚9時在公視播出。（編輯：屈享平）1111008