王的男人導演首推電視劇 申河均隔19年再搭韓志旼

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）電影「王的男人」導演李濬益籌備11年推出的首部電視劇Yonder，找來韓國影帝申河均、影后韓志旼相隔19年再度合作，導演李濬益笑說，歸功2名演員，意外把科幻劇拍成了愛情劇。

Yonder改編自韓國人氣小說，描述2032年一名沉浸在喪妻悲痛中的記者，某天突然收到一封郵件後，決定捨棄自己的軀體，前往能和亡妻再次一起生活的Yonder世界的故事，集結申河均、韓志旼、鄭進永、李姃垠等演技派卡司主演，劇組今天在韓國舉辦新戲記者會。

李濬益是韓國歷史電影導演，拍過「王的男人」、「朴烈：逆權年代」、「東柱：時代詩情」、「茲山魚譜」等作且獲獎無數，Youder是他的首部電視劇，也是難得挑戰科幻題材的作品。他說，2011年讀到原著小說時，對其前衛的世界觀設定很驚訝，進而迷上這個故事。

李濬益透露，原本想拍成電影，但劇本改寫失敗，直到近年出現新興串流平台後，發現能更有深度地將故事表現出來，因而挑戰製作，「我在拍的時候沒想過這是一齣愛情劇，但拍完後才發現像愛情劇，可能是因為申河均和韓志旼這2名演員的化學反應吧」。

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除了導演話題十足，這也是男女主角繼2003年的電視劇「烈愛無間道」後睽違19年再合作。申河均笑言：「通常演員們拍完一部作品後很難會再見到面，但我現在覺得原來等了那麼久，就是為了再相遇啊，非常開心」。

韓志旼則透露當年兩人都不太說話，幸虧這次過很久才再相會，溝通變得更加順暢、很舒服。Yonder全劇共6集，15日將於friDay影音上架前3集，後3集於22日更新。（編輯：張芷瑄）1111011