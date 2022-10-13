蔡依林跨年演唱會門票11/5開賣 UGLY BEAUTY嗨唱6場陪歌迷

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（中央社記者王心妤台北12日電）歌后蔡依林今天宣布將於12月31日起至明年舉辦6場UGLY BEAUTY巡迴演唱會台北最終場，創下她在台灣單場巡迴新紀錄，結束後則會開始準備新專輯和新巡演。

蔡依林這3年已在台北小巨蛋和高雄巨蛋舉辦17場UGLY BEAUTY巡迴演唱會，今天再宣布將第8度唱進台北小巨蛋，從12月31日至明年1月2日、明年1月6日至8日，共舉辦6場演唱會，也為這套巡演畫下句點。

這次演唱會主視覺特別加上彩蛋設計，像是海報上方象徵UGLY BEAUTY演唱會開場以及結尾「加冕儀式」的皇冠圖騰，搭配音樂劇、歌劇中形容「精彩結局」的FINALE文字符碼，不只代表走向此套演唱會最終章，也希望歌迷從中獲得勇氣跟力量，為自己的內在英雄加冕。

除了給歌迷的斧頭手燈，蔡依林也捐出3萬個UGLY BEAUTY演唱會專屬限量口罩，給財團法人罕見疾病基金會用於愛心義賣，希望拋磚引玉，讓更多人響應愛心。

蔡依林UGLY BEAUTY巡迴演唱會將於11月5日下午3時28分起，在KKTIX售票系統啟售。（編輯：張雅淨）1111013