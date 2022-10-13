「哈勇家」返拍攝地南山首映 部落耆老感動落淚

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電影「哈勇家」返回拍攝地、宜蘭縣大同鄉南山村部落首映，演員林詹珍妹（前左起）、陳清德、導演陳潔瑤及演員黃瀞怡（小薰）（後左起）、林亭莉、陳宇、李瑄、張祖鈞、嵬浪．斗力出席，開心合影留念。（華映提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月13日

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（中央社記者王心妤台北13日電）電影「哈勇家」由黃瀞怡（小薰）與多名新人演員合演，入圍今年金馬獎6項大獎，9日回到拍攝地宜蘭縣大同鄉南山村的部落首映，約700名觀眾響應，還有耆老感動落淚。

導演陳潔瑤表示，取之於部落，就要回饋給部落，「這是我和南山部落土地、霧和雪一起完成的作品，所以第一場大型活動也想要回到南山進行。」小薰知道要回部落舉辦首映後，就算剛熬夜拍戲完，也立刻趕回山上響應。

電影公司透露，這次回到部落首映，也成為部落盛事，村長從上午6時就開始廣播，號召村民參加，也從500個位子增加到700個位子。

演員林詹珍妹入圍今年金馬獎最佳女配角獎，對於要看到電影，有點緊張也很開心，她說：「現場都是認識的好朋友，大家一起看這部好的電影，聽好聽的歌，一生沒有白活了。」

演員陳德清表示，很開心泰雅族的故事與生活能被看到。演員林亭莉笑說：「一到南山就被一群小朋友包圍，沒想到拍完戲2年了，他還記得我，真的很有親切感。」

電影放映後，有耆老感動落淚表示，「很感動，電影很好看，我一直流眼淚。」陳潔瑤也說：「大家是哭比笑還多，因為太貼近他們真實的生活，讓大家感觸很多，而且現場很多長者很久沒有看電影了，感受更深。」

「哈勇家」將於11月11日上映。（編輯：張雅淨）1111013