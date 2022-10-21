金鐘反映台劇能量爆發 金牌製作人讚台製CP值高

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）今年台劇百花齊放，各類型戲劇都在金鐘大放異彩。「火神的眼淚」製作人湯昇榮和導演蔡銀娟日前接受MyVideo專訪，談及他們對台劇趨勢見解，大讚台製戲劇CP值（性價比）高。

蔡銀娟點出台劇最大的優勢在於「創作環境的自由」，無論拍攝什麼題材，都不用擔心作品被禁，這也是近年來台劇充滿創意的原因，不只有較受觀眾歡迎的商業類型劇，還有不同獨特的小品題材。湯昇榮則認為，台灣戲劇拍攝的預算介於東南亞與日韓之間，文化跨度又大，製作上CP值高。

蔡銀娟認為台劇的爆發，跟前幾年政府投入前瞻預算，及台灣本土串流平台的投資有關，「如果接下來的台劇都能有亮麗的成績、投資者回本或是本土串流平台會員人數大增，就容易形成正向的循環。」

湯昇榮也指出，台灣產業各方人才合作更加頻繁，有更多的電影製作公司投資台劇，另外國際串流平台也提供助力，「國際OTT激起了全球市埸的競爭與想像，促使台劇正在升級當中，而這是一個不可逆的趨勢！」

近年來串流影音平台逐漸興起，談及此趨勢對於影視產業的影響，蔡銀娟表示，觀眾觀影習慣已產生質變，傳統電視台的影響力大不如前，串流平台勢必是年輕人未來觀看影像的主流。並點出串流平台帶來的好處，是讓影視作品的壽命得以延長。

蔡銀娟說：「過去一個作品的首播結束，頂多重播1、2次就不見天日了，現在影響力和穿透力足夠的戲劇，會長期留存在串流平台上，一再被拿出來討論、掀起波瀾。再加上建立IP的延續性，使得一個影集可以延伸好幾季，等於重新炒熱原來的舊劇，為戲劇延伸了新的生命。」

湯昇榮也分析台灣影視與本土或國際串流平台合作差異，他認為國際OTT能比本土OTT提供較高的拍攝預算，也能直接與全球的觀眾接觸，打開全球市場的版圖，是一大優勢，但每名創作者或製作公司也須自我衡量。

湯昇榮表示：「想要創作更接地氣的內容，或是實驗性、藝術性高的內容，可以尋求本地OTT的合作；若是內容上有明確的類型以及高預算的規劃，則可以試試國際OTT，不過國際OTT考量因素多、投資台劇數量有限，創造話題性高的IP、大明星卡司或許比較有機會。」（編輯：陳政偉）1111021

各類型戲劇今年在金鐘大放異彩，影集「火神的眼淚」、「茶金」製作人湯昇榮大讚台灣戲劇製作CP值高。（MyVideo提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月21日