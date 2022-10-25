哈勇家談家庭故事 75歲林詹珍妹首演戲就入圍金馬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北25日電）電影「哈勇家」講述家庭故事，入圍金馬獎6個獎項。75歲演員林詹珍妹首次演戲就入圍金馬獎最佳女配角，被導演陳潔瑤稱讚有歐洲女星的氣勢，她則說一度不敢相信自己入圍。

「哈勇家」導演陳潔瑤今天與演員林詹珍妹、林亭莉、張祖鈞及編劇謝惠菁一起出席記者會，演員黃瀞怡（小薰）也出席分享拍攝點滴。此片今年入圍金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳女配角、最佳新演員及最佳原創電影歌曲。

陳潔瑤擅長挖掘素人演員，其中林詹珍妹和張祖鈞都是第一次演戲。兩人開拍前一個月就到山上一起生活，培養家人之間的默契，張祖鈞笑說，一開始吃飯很尷尬，到後來才真的有家人的感受。

林詹珍妹談到73歲才第一次演戲，她害羞表示，因為角色和自己的生命經驗相似，才能夠演出來。陳潔瑤則說：「阿嬤的白髮有種歐洲女星的氣勢，特寫鏡頭都是不敗的表現。」她回憶第一次見到林詹珍妹，對方才剛洗澡完，穿著紅色睡衣和一頭白髮，就屬意對方演出。

陳潔瑤表示，過去的作品劇本結構比較簡單，這次要寫出三代同堂的家庭，因為人物眾多，光是劇本就卡關很久，以前一個月就能完成第一版，這次卻花了7個月，自己創作的路上有時很孤獨，「所以這次找了惠菁和我一同寫劇本。」

謝惠菁表示，因為去過南山部落才有深刻的感受，「劇本最後想傳達出無論發生多少事，能凝聚家庭力量的就是愛。」

「哈勇家」將於11月11日上映。（編輯：張雅淨）1111025