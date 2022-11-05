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張鈞甯新片拍到手指骨折 阮經天獲讚語言天分佳

2022/11/5 18:52
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（中央社記者王心妤台北5日電）電影「查無此心」入圍第59屆金馬獎5個獎項，導演曾英庭與監製唐在揚今天受訪。曾英庭說張鈞甯拍到小拇指骨折；阮經天學講泰語、越南語、印尼語速度快，「語言天分很好。」

曾英庭此次角逐最佳新導演獎，他大方表示有信心奪獎，也會找時間看其他入圍者的作品。他在「查無此心」中跟阮經天、張鈞甯、游安順合作，被問到以新導演身分跟資深演員合作會不會有壓力？他表示，「不會有負擔，也滿好相處的，溝通也很流暢。」

曾英庭回憶跟張鈞甯見面時就說：「見面的時候我就說要虐待她，她就說來吧！」雖然張鈞甯身形本來就纖細，但為了角色又瘦了9公斤；拍攝動作戲時還受傷，小拇指骨折。

阮經天片中要說出泰語、印尼語、越南語，曾英庭表示，「阮經天語言天分很好，口音上或許不能完全像母語，但是真的能聽懂的。」

「查無此心」談到移工議題，曾英庭也表示，片中將移工與女主角被遺棄的心境連結在一起，有相同的心情。唐在揚則解釋，片名原本是「野鬼」，但擔心觀眾會認為是驚悚片，「討論劇本過程中，也會發現這議題其實在很多國家都有共通性。」

「查無此心」預計明年台灣上映。（編輯：陳政偉）1111105

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