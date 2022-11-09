卡莉怪妞師妹台南陪跨年 GOT7隊長JAY B年底登台

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（中央社記者王心妤台北9日電）日本歌手卡莉怪妞同門師妹團FRUITS ZIPPER今天宣布將在台南跨年演唱會開唱，獻出台灣演出初體驗；韓國團體GOT7的隊長JAY B也宣布將於12月3日在台北開唱。

FRUITS ZIPPER由月足天音、鎮西壽壽歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中MANA、松本KAREN、早瀬Neol組成。今年2月成軍後推出單曲「我最可愛的地方」，在日本TikTok掀起「可愛舞」熱潮，已累積約5億播放次數，MV也有超過458萬瀏覽人次。

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成員對於將到台灣開唱相當興奮。鎮西壽壽歌表示，國中時曾來過台灣，也吃了小籠包，「小籠包超級好吃，那個肉汁真的不是蓋的，所以我一直在吃小籠包。」松本KAREN則去過九份，誇獎當地很有宮崎駿動畫電影「神隱少女」感。

另外，GOT7隊長JAY B將於12月3日在台北國際會議中心開唱，這也是這次巡迴演唱會最終站。JAY B受訪曾說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間只能透過網路越洋與粉絲互動，不過他還是希望能親自來台舉辦演唱會，同時能抽出更多時間看看當地的特色景點，成為創作的元素。（編輯：張雅淨）1111109