坂元裕二讚台灣人面孔美麗 想和松隆子合作一輩子

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日本知名編劇坂元裕二（圖）透露，自己創作多是先選角，才構思劇本，這在日本戲劇界很常見，「對我來說選角比企劃內容更重要」，並點名松隆子和滿島光是他一輩子都想合作的演員。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月17日

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）日本知名編劇坂元裕二以日劇「東京愛情故事」、「四重奏」等作備受台灣觀眾喜愛，近期他受邀來台參與金馬講座，大讚台灣人面孔美麗有朝氣，並喊話想和演員松隆子、滿島光合作一輩子。

坂元裕二19歲就投入編劇界，23歲以改編漫畫家柴門文漫畫的「東京愛情故事」掀起亞洲日劇旋風，筆下還寫出「在世界的中心呼喊愛情」、「離婚萬歲」、「四重奏」、「大豆田永久子與三個前夫」、「花束般的戀愛」等熱門影劇。

今天在與台灣媒體茶敘中，坂元裕二透露自己創作多是先選角，才構思劇本，這在日本戲劇界很常見，「對我來說選角比企劃內容更重要」。不少一線日本巨星都曾與他合作，例如「四重奏」就湊齊了松隆子、滿島光、高橋一生與松田龍平。

坂元裕二表示，自己非常喜歡滿島光的聲音，每次寫「四重奏」台詞都會浮現她的聲音，甚至會入魂角色來創作，「我每天都很入戲，所以工作很可怕，都會大哭大叫，但因為叫得太大聲，會被鄰居抗議，所以我的劇本都盡量保持冷靜狀態」。

至今偶爾會想起的角色，坂元裕二提到，是「離婚萬歲」裡瑛太飾演的光生，「我沒有寫出他的結局，偶爾會想說，光生的後續發展是什麼？」

坂元裕二偶爾也會因選角先於劇本創作而遇到撞牆期，他苦笑說：「那時候就只能在心裡跟演員對不起，單純用編劇技巧和功夫先硬寫出來，但我會盡量避免。」坂元裕二也特別點名，松隆子和滿島光是他一輩子都想合作的演員，「不過我已經55歲了，職業生涯好像也不會太長」。

有趣的是，無論是「四重奏」或「大豆田」都構築於4名主角，坂元裕二解釋，2小時的電影2名主角就足夠描寫，但10集的長篇連續劇長達10小時，需要更多的角色，「3個人會衍生成三角關係，比較容易爭吵，會出現很多爭執戲碼；4個人比較穩定、中間又能有多元變化，可以3對1或2對2，產生更多有趣的反應」。

坂元裕二坦言，近期靈感有些枯竭，但日前參加完金馬電影大師課後，忽然發現台灣有這麼多人喜愛自己的作品，原以為自己的受眾只有日本觀眾。

坂元裕二忍不住吐露心聲，「我的創作常被人說格局小，描寫很個人或自己喜歡的事情，沒想到可以跨越到大海另一端，和不同文化的人分享，這也證明，人其實經營自己喜歡的事情，更有機會跟別人產生交流」，在台灣獲得很大的鼓勵與能量。

他開心舉例，「大豆田」故事中有一扇壞掉的紗門貫穿全劇，當時在編劇會議上，被所有人吐槽紗門哪有可能這樣，沒想到播出後，有不少台灣觀眾透過社群平台告訴他：「我家的紗門就是這樣。」讓坂元裕二興奮地和日本工作夥伴炫耀，「在台灣真的有共鳴！」

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這回來台灣，坂元裕二參訪了導演楊德昌、侯孝賢的電影拍攝地，也和日本導演是枝裕和一起大啖清粥小菜，印象特別好。坂元裕二表示，「台灣人的臉孔看起來都很美麗、很有人味，心情都會表露在臉上」，笑說昨晚吃飯四周都是年輕人，表情很生氣蓬勃相當有活力。

坂元裕二對台灣電影也有涉獵，除了看過導演陳玉勳的「消失的情人節」，近期也剛把「咒」看完，直呼非常害怕。若有機會來台灣拍片，坂元裕二說，儘管自己不喜歡寫重複題材，但在台灣特別想回歸最簡單的感覺，「寫我最喜歡的愛情故事」。（編輯：張雅淨）1111117

日本知名編劇坂元裕二近期受邀來台，參與2022金馬電影大師課講座，大讚台灣人面孔美麗有朝氣。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月17日