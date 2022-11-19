放映流麻溝十五號引謾罵 南投戲院決定提前下檔

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南投戲院（圖）因放映「流麻溝十五號」在臉書粉絲專頁收到不理性留言，戲院品牌總監蔡杰峰表示已決定提前下檔。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳哲豪南投19日電）南投市南投戲院10月底開始放映「流麻溝十五號」，不過戲院臉書粉絲專頁開始出現不理性留言，南投戲院品牌總監蔡杰峰說，不希望戲院因一部電影受傷，決定讓流麻溝播至明天後下映。

根據南投戲院官方網站資料，南投戲院是南投縣內現存歷史最久的戲院，南投戲院前身名為「悅舞台」，而悅舞台在民國40年左右更名為南投戲院；去年10月，南投戲院透過文化部補助，修繕外牆立面，呈現50年代外觀樣貌，而南投戲院負責人蔡定宏也計畫慢慢將戲院交給兒子蔡杰峰經營。

蔡杰峰昨晚在南投戲院臉書粉絲專頁貼文指出，要跟想觀賞電影「流麻溝十五號」的觀眾說抱歉，因為電影播映到20日為止；他解釋，從電影上檔後，粉絲專頁開始持續出現各種不理性甚或帶有惡意的攻擊留言，讓他替戲院粉絲專頁感到不捨，即使是單純的更新時刻表，都能引來一大串無厘頭留言。

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蔡杰峰今天接受中央社記者電訪時說，「流麻溝十五號」在10月底上檔後，戲院的粉絲專頁開始出現大批不理性及攻擊性留言，他原想視若無睹或是以關閉留言方式處理，但後來連張貼時刻表都引來不理性留言，他無法以理性看待這一切，畢竟戲院粉專是他的心血，他不想看到只是單純播放一部電影而持續受傷。

蔡杰峰指出，戲院播放「流麻溝十五號」，每場觀看人數雖不算多，但有時還是會接到民眾電話詢問播映場次時間及下檔日期，電影原本規劃在12月初下檔，不過他決定只播到明天，希望在電影下映後，戲院粉專可以恢復到以往溫暖、開朗的日常，讓戲院是看電影的地方，也是跟大家一起創造美好的地方。（編輯：卞金峰）1111119