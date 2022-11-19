詹姆士挑戰舞台劇 唐綺陽虧演不好煮菜賠禮就OK

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）型男主廚詹姆士跨界出演音樂舞台劇「摘心米其林」，日前上節目宣傳時，坦言自己原本不認識阿基師，更被主持人唐綺陽笑虧舞台劇演不好，只要下場做菜給大家，就不會被抱怨。

詹姆士在訪談節目「36題愛上你」分享，雖然小時候就有烹飪天賦，卻一度不想從事餐飲業，因國三時家裡開了串燒店，「晚上大家回到家是休息，但我回到家是要去店裡幫忙」，直呼：「我要一直準備，要備料、洗碗、切菜。」

詹姆士回憶，退伍後要到加拿大溫哥華念書，出發到機場前還特地回餐廳對著烤台說：「你放心，我不會再回來」，還激動補充：「從我國三一直到當兵放假回來，都要幫忙，所以我多恨那個台」，讓主持人炎亞綸大笑：「跟烤台拗什麼氣啊！」

詹姆士因主持「型男大主廚」從餐飲業跨足演藝圈，他分享，當初曾拒絕過節目主持邀約，因為覺得和他對稿的執行製作對食物沒有熱情，「我覺得如果不是這麼有熱情，我又不是個綜藝人，為什麼我要去做這件事？」

但節目方不斷熱情邀約，還拋出找到非常之名廚師「阿基師」參與，沒想到詹姆士聽了竟反問「誰是阿基師？」讓主持人吳姍儒驚呼：「這會被剪預告啦！」詹姆士立刻解釋：「我都在國外，我根本不認識他」，笑翻現場觀眾。

本集「36題愛上你」將於20日晚上9時公視首播，Yahoo TV、MyVideo、中華電信MOD、Hami Video等平台晚上10時跟播上架。（編輯：張芷瑄）1111119