「流麻溝」遭攻擊提早下檔 姚文智力挺思想無罪

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（中央社記者王心妤台北19日電）南投戲院放映「流麻溝十五號」，但戲院粉絲專頁出現不理性留言，品牌總監蔡杰峰決定提前下檔。電影出品人姚文智今天說，無法容忍侵犯言論自由的行為，也邀請大家力挺南投戲院，響應思想無罪。

南投戲院品牌總監蔡杰峰表示，「流麻溝十五號」上檔後，粉絲專頁持續出現各種不理性還有惡意的攻擊留言，連更新時刻表，都能引來無厘頭留言。電影原訂在12月初下檔，但最後決定只播到明天。

姚文智在臉書表示，「流麻溝十五號」開拍時就下定決心直球面對歷史，實現100%言論自由。「流麻溝十五號」挺過募資、拍攝困難等壓力，卻沒想到在「戲院上檔」這個以為自然不過的平台，遭到各種暗黑勢力的圍堵。

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姚文智表示，「流麻溝十五號」口述歷史的主角張常美，正是南投草屯人，17歲在台中商職被誣陷關押，「難道70年過去，這裡仍是烏雲籠罩？」姚文智說，無法容忍這種侵犯言論自由、極度荒謬的事情遂行無阻。

姚文智希望中部地區的觀眾這週末先力挺南投戲院，讓他們知道2022年的台灣「思想無罪」，「放映電影更是無罪」。姚文智預計明天前往南投戲院參與早場的映演，下週起在南投戲院推動公益包場，讓南投青年學子免費觀賞「流麻溝十五號」，「風愈大，阮愈要行！」（編輯：張芷瑄）1111119