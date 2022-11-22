藝人變小學生重拾童真 金鐘製作人探索特色教育

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）帶著長壽綜藝節目「綜藝大熱門」、嘻哈選秀節目「大嘻哈時代」接連奪下金鐘綜藝節目獎的製作人潘筱晴，近期風格大轉做起療癒實境節目，讓藝人重拾童真也看見台灣多元教育環境。

實境節目「回到小學那一天」邀請曾博恩、温昇豪、任家萱（Selina）等10組藝人來賓重返小學當學生，體驗10所特色校園生活，因應每個人在國小時的回憶或遺憾，重拾童真、感受幸福、找回初心。製作人潘筱晴接受中央社專訪時表示，為了節目翻遍全台小學，發現台灣竟然有超過200間特色小學，「完全意想不到這麼多！」

為了讓沒有孩子的觀眾也能對節目感興趣，潘筱晴挑選學校時，特別注重周遭環境、風景美不美，希望透過節目看到文化及與孩子的互動外，也像療癒旅行。最終找了位於花蓮太魯閣國家公園裡的西寶國小、在宜蘭蜜月灣傍海的大溪國小等10所學校。潘筱晴笑說，要是自己念這些學校，肯定畢業不了，每天都會忍不住盯著窗外美景。

潘筱晴也吐露這是她入行以來做過最難的節目，經歷過去年「大嘻哈時代」因COVID-19疫情全台宣布3級警戒，導致錄影得中途取消，她要硬著頭皮，把做好3小時妝髮的導師歌手熊仔、為助陣選手包車北上的親友團請回去，「我以為在這之後什麼都不怕了，但真的好難」。

由於「回到小學那一天」拍攝範圍涉及校園師生，為保護小朋友健康，必須嚴格遵守教育部防疫規定，光前期要取得所有家長同意就很困難。也因疫情反覆，學校不時停課，原訂今年3月啟動、3個月內完成拍攝，延宕到9月才殺青。

同時，實境節目沒有腳本，小孩更不可能按牌理出牌，藝人與劇組都得花時間，用真心換真心培養感情，才能產生自然互動。潘筱晴說：「一般藝人10分鐘就有效果，但小朋友必須拍4倍的時間，才可能剪出4分鐘的畫面。」

潘筱晴笑說，原本擔心內容會很平淡，但鏡頭前卻常迸出意想不到的感動。例如邵雨薇在離開參與的泰武國小前，班上有個小女生忽然送她兩份手鏈禮物，還特別交代其中一份要給男友吳慷仁。

後來製作單位才知道，原來那名學生是飾演台劇「斯卡羅」大股頭卓杞篤、已故演員查馬克．法拉屋樂的女兒。她更附上手寫卡片，提及爸爸每次拍完戲回家，都會稱讚吳慷仁是認真又努力的演員，也讓吳慷仁感動在臉書直呼：「人跟人之間的緣分啊。」

此外，潘筱晴也希望藉節目讓家長看到，台灣也有很多種教育方式，不一定得長時間專注課本考題才會有收穫，走出戶外、把教室搬到大自然裡，反而能靈活舉一反三。

傍海學校的孩子早早就會衝浪，浮潛、攀岩也難不倒他們；山區的學生則會野外求生、溯溪自然觀察，小學畢業前就登過數座百岳，讓他們活潑又有自信。只是這些特色課程，卻對藝人或製作團隊形成製作的一大挑戰。

潘筱晴說，攝影師原以為只會在室內拍攝，沒想到正式開拍變成小學版行腳節目「上山下海過一夜」，得陪宋芸樺爬6小時的山、跟禾浩辰攀岩、和動力火車深入森林看瀑布，再跟曹佑寧一起衝浪等，敬佩師生好體能之際，每個藝人都苦笑問她：「我是不是最累的？」

不過累歸累，所有人都是笑著或感動到哭著回家，潘筱晴分享，孩子不把藝人當明星，就是普通的哥哥姐姐。

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「在社會裡很多人會壓抑自己的情緒，不敢表達真正想法，但在小朋友身上，你可以感受到童真、世界沒那麼複雜，還不掩飾表達真實的不喜歡，也能直率說自己的愛。」潘筱晴表示，每位節目參與者都直呼「心靈像被洗滌」，儘管第1季還沒播完，就已接到許多藝人主動報名第2季，讓人相當期待。

「回到小學那一天」每週四晚上10時在三立都會台播出。（編輯：張雅淨）1111122